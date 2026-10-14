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Fluminense aposta no Maracanã, palco de todas as suas vitórias nesta Libertadores

Tricolor recebe o Palmeiras com apenas uma derrota no estádio pela competição desde 2023

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 05:25
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Torcida do Fluminense apoia o time durante jogo contra o São Paulo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Fluminense conquistou no Maracanã suas três vitórias nesta Libertadores e tenta aproveitar novamente o mando de campo para abrir vantagem na semifinal. O Tricolor recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), antes de decidir a classificação em São Paulo, no dia 21.

Em cinco partidas no estádio nesta edição, são três vitórias, um empate e uma derrota, com oito gols marcados e quatro sofridos. Fora de casa, o time ainda não venceu: soma três empates e duas derrotas.

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Nas quartas de final, a vantagem construída no Rio foi determinante. O Fluminense venceu o Platense por 2 a 0 e avançou, mesmo com a derrota por 2 a 1 na Argentina. O time também não sofreu gols nos dois jogos de mata-mata no Maracanã, já que havia empatado por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia nas oitavas.

Para a semifinal contra o Palmeiras, a torcida do Fluminense esgotou todos os ingressos disponíveis no Maracanã e prepara uma festa especial.

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Fluminense tem apenas uma derrota no Maracanã desde 2023

Desde a campanha do título de 2023, o Fluminense disputou 17 jogos de Libertadores no Maracanã, com 13 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O aproveitamento é de 82,4%, considerando a vitória sobre o Boca Juniors na prorrogação da final.

Em 2023, foram cinco vitórias e dois empates no estádio, incluindo a decisão. No ano seguinte, o Tricolor venceu os cinco compromissos no Maracanã. A única derrota do recorte aconteceu na fase de grupos da edição atual, por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia. Desde então, são três vitórias e um empate em casa pela competição.

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A bola vai rolar para o jogo de ida da semifinal da Libertadores às 21h30 desta quarta-feira (14).

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Time do Fluminense comemora gol contra o Platense
Time do Fluminense comemora gol contra o Platense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
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