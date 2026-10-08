O Fluminense confirmou que não estampará mais a marca da patrocinadora máster Superbet no uniforme, em decorrência do encerramento das operações das casas apostas no Brasil. Como alternativa imediata, o Fluminense exibirá a logomarca da SuperScore, empresa pertencente ao mesmo grupo da ex-patrocinadora, dedicada exclusivamente a estatísticas esportivas, sem ligação com apostas.

Para o clássico contra o Flamengo no final de semana, o Fluminense e o rival rubro-negro alinharam uma ação unificada em parceria com as respectivas patrocinadoras (Superbet e Betano). Ambas as equipas entrarão em campo estampando na frente do uniforme a frase manifesto: "Proibir não é proteger".

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— Houve um alinhamento entre a Superbet, o nosso patrocinador, com a Betano (patrocinadora máster do Flamengo), e eles pediram para os dois clubes jogarem exibindo a mesma mensagem: 'proibir não é proteger' — iniciou Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense.

— O objetivo disso é levantar uma discussão pública. Todo mundo tem plena ciência de que, em razão das bets, algumas famílias foram muito prejudicadas, ficaram superendividadas, e isso é um problema efetivamente de saúde, é um problema social. Não tem como esconder. Mas a mensagem que eles querem levar é que quando você tem uma atividade regulada, você consegue ter o controle — continuou.

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— A gente vê a quantidade de sites que existem, né, que são não regulados, que não pagaram outorga, não pagam tributo e não têm nenhum controle. E a melhor forma de você poder proteger quem tem um problema, quem tem a doença, a ludopatia, ou o que está chegando lá, é ter o controle. E quando sai de um mercado regulado, não existe controle absolutamente nenhum. Essa é a mensagem que vai ser passada por essas empresas nesse jogo, com essa frase de 'proibir não é proteger'. Esse é o sentido da frase — explicou.

A ação será pontual para o clássico carioca. Nos compromissos seguintes, a "SuperScore" voltará a ser exibida no espaço central do uniforme.

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