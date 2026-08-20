Fisioterapeuta do Fluminense, Filé concorre a Prêmio Confut e lidera votação Profissional do Tricolor já aparece na frente nas parciais deste ano

Nilton Petrone, o Filé, fisioterapeuta do Fluminense, está novamente entre os indicados ao Prêmio Confut Sudamericana na categoria de Profissional de Fisioterapia. Atual vencedor da premiação, o profissional busca o bicampeonato e, até o momento, aparece na liderança da votação popular.

Na atual edição, a disputa reúne novamente nomes de destaque da fisioterapia esportiva no futebol sul-americano. Filé aparece no campo número 18 da votação e, até o momento da publicação desta matéria, soma 37,9% dos votos. Na sequência estão Matheus Campos, do Athletico-PR, e Lucas Freitas, do Palmeiras. 🗳️Clique aqui para votar!

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Filé, fisioterapeuta do Fluminense, concorre ao prêmio Confut (Foto: Reprodução)

Filé foi eleito o melhor fisioterapeuta da América do Sul na edição de 2025. O profissional, que trabalha há mais de duas décadas no Fluminense e atualmente coordena a fisioterapia das categorias de futebol do clube, conquistou reconhecimento internacional.

💊Feitos de Filé, fisioterapeuta do Fluminense

A trajetória de Filé no futebol é marcada pelo trabalho na recuperação de atletas. Entre os episódios mais conhecidos de sua carreira está a participação na recuperação de Ronaldo Fenômeno antes da Copa do Mundo de 2002. O jogador voltou aos gramados e foi peça importante na conquista do pentacampeonato mundial pela Seleção Brasileira.

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No Fluminense, Filé também atua na coordenação dos processos de fisioterapia desde as categorias de base até o futebol profissional. O profissional desenvolveu ainda o Método de Aceleração Cicatricial (MAC) e passou a ministrar cursos sobre a técnica.

Na edição de 2025, Filé concorreu na categoria de Profissional de Fisioterapia ao lado de Fábio Marcelo, do Flamengo, e Pablo Varela, do Boca Juniors. Ele terminou como vencedor da categoria.

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