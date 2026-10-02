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Fluminense divulga preços e datas de venda de ingressos para semifinal contra o Palmeiras

Check-ins começam na segunda-feira (5), com prioridade para sócios; entradas para o público geral estarão disponíveis a partir de sexta (9)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 16:19
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Maracanã
Maracanã (Foto: Divulgação/ Maracanã)

O Fluminense divulgou nesta sexta-feira (2) informações sobre a venda de ingressos para o confronto contra o Palmeiras, pela ida da semifinal da Libertadores. A partida será disputada no dia 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã. Os check-ins começam na próxima segunda-feira (5), às 14h, para as primeiras categorias de sócios, e a comercialização para o público geral será aberta no dia 9.

Os ingressos para Fluminense x Palmeiras custam entre R$ 100 e R$ 650, considerando os valores inteiros. O setor Leste Superior terá as entradas mais baratas, enquanto o Oeste será o mais caro entre as arquibancadas convencionais, com ingressos a R$ 350. O clube também confirmou desconto de 60% para convidados contratados dos sócios.

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A abertura dos check-ins seguirá a ordem de prioridade estabelecida pelo programa Sócio Futebol. Associados das categorias Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol terão acesso primeiro. Os demais planos serão contemplados gradualmente até sexta-feira (9).

Confira os preços dos ingressos para Fluminense x Palmeiras

SetorInteiraMeia-entrada

Sul

R$ 225

R$ 112,50

Leste Inferior

R$ 220

R$ 110

Leste Superior

R$ 100

R$ 50

Oeste

R$ 350

R$ 175

Norte

R$ 120

R$ 60

Maracanã Mais

R$ 650

R$ 362,50

Os sócios possuem descontos conforme a categoria. Os planos Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol garantem entrada sem custo adicional nos setores convencionais previstos no regulamento do programa. No Maracanã Mais, a gratuidade é exclusiva dos planos Maraca+ e Maraca+ Família.

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Os sócios devem realizar o check-in pelo site fluminense.futebolcard.com. Para o público geral, as vendas acontecerão pelo FutebolCard.

O acesso ao estádio será realizado exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores deverão fazer o cadastro antecipadamente pelo site fluminense.bepass.com.br, caso ainda não tenham realizado o procedimento.

O Fluminense informou que os detalhes da comercialização para a torcida do Palmeiras serão divulgados posteriormente.

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