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Guga destaca ano especial no Fluminense e mira título da Libertadores

Lateral tricolor falou sobre o aumento de espaço no time e relembrou a conquista continental de 2023

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 16:30
Atualizado há 2 minutos
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Guga, do Fluminense, recebe a marcação de Colidio, do Vasco
Guga em ação pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Guga, do Fluminense, destacou a temporada que vem fazendo e a importância de ter conquistado mais espaço no time em 2026. Em entrevista ao SBT Sports que vai ao ar neste domingo (4), o lateral também relembrou a conquista da Libertadores de 2023 e falou sobre a expectativa para a reta final da atual edição da competição.

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Guga afirmou que este é o ano em que mais atuou pelo Fluminense e atribuiu o momento ao trabalho realizado para aproveitar a oportunidade no elenco.

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— Com certeza. É o ano em que tenho mais jogos, estou jogando bem e trabalhei muito para viver esse momento. Claro que existia uma disputa muito grande quando cheguei aqui com o Samuel. Estou tendo essa oportunidade e acho que estou conseguindo aproveitá-la da melhor maneira. Sei que ainda tenho muito a conquistar e a mostrar, e vou trabalhar sempre para dar o meu melhor.

Guga relembra título da Libertadores com o Fluminense

O lateral também falou sobre a conquista da Libertadores de 2023, quando o Fluminense levantou o troféu pela primeira vez. Para Guga, o título marcou sua trajetória desde o início do sonho de se tornar jogador profissional.

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— Foi um ano muito marcante. Desde quando comecei a sonhar em ser jogador, a Libertadores é o ápice para um jogador sul-americano. No primeiro ano, já ganhar foi muito mágico e vai ficar marcado para sempre na minha vida e na do clube.

Guga compara Libertadores de 2026 com campanha de 2023

Apesar de já ter conquistado a competição, Guga afirma que a atual campanha tem um significado diferente, principalmente pelo protagonismo que vem tendo dentro de campo.

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— Estou vivendo de uma forma um pouco diferente por estar jogando neste ano. É como se fosse a minha primeira Libertadores. 2023 foi maravilhoso, incrível, mas a sensação é de que estou prestes a ganhar a primeira de novo.

O jogador ainda revelou uma conversa com Thiago Silva sobre a competição e destacou o desejo do elenco tricolor de voltar a fazer história.

— É um campeonato muito especial. Já conversei sobre isso com o Thiago Silva, que é um cara experiente, e, para ele, é como se fosse o primeiro título da carreira. É o sonho dele, o meu e o de todos que estão aqui. Falta muito pouco, e precisamos estar focados e unidos para, mais uma vez, marcar o nome na história do clube.

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Guga comemora classificação do Fluminense sobre o Platense
Guga comemora classificação do Fluminense sobre o Platense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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