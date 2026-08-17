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Confiança x descanso: Fluminense e Ind. Rivadavia fazem apostas opostas antes de decisão

Tricolor foi com força contra o líder Palmeiras e conseguiu uma virada

PorPedro BrandãoEnviado Especial
17/08/2026 05:10
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Thiago Silva disputa bola com Arce em Fluminense x Independiente Rivadavia
Thiago Silva disputa bola com Arce em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

MENDOZA (ARG) - Fluminense e Independiente Rivadavia escolheram caminhos diferentes para chegar à decisão desta terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores. Enquanto o Tricolor utilizou o que tinha de melhor no duelo contra o Palmeiras para buscar uma resposta emocional e recuperar a confiança do elenco, o time argentino priorizou o descanso e preservou quase toda a equipe titular.

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No Maracanã, Marcão levou a campo uma formação forte contra o líder do Campeonato Brasileiro e conseguiu o resultado que o clube procurava: vitória por 3 a 2, de virada, com gol de Germán Cano aos 46 minutos do segundo tempo. O triunfo encerrou a sequência sem vitórias e mudou o ambiente antes da viagem para Mendoza.

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Do outro lado, Alfredo Berti praticamente abriu mão de utilizar sua força máxima no Campeonato Argentino. A La Lepra entrou com uma formação alternativa contra o Belgrano, em Córdoba, e perdeu por 2 a 0. A imprensa de Mendoza destacou antes e depois da partida que a opção pela rotação foi feita diretamente para preservar jogadores para o confronto com o Fluminense.

Fluminense escolheu recuperar confiança

A escolha tricolor teve relação direta com o momento vivido pelo elenco. Depois do empate por 0 a 0 com o próprio Rivadavia no Maracanã e da demissão de Luis Zubeldía, a diretoria entendia que recuperar a confiança dos jogadores era uma necessidade imediata.

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Marcão também encarou o Palmeiras dessa forma. Mesmo com a decisão continental apenas três dias depois, o interino utilizou nomes como Fábio, Guga, Martinelli, Hércules, Ganso, Canobbio, Hulk e Soteldo desde o início. Thiago Silva foi uma das principais peças preservadas. A estratégia terminou premiada por uma atuação de reação, principalmente no segundo tempo. Marcão admitiu que os dois compromissos estavam relacionados.

— Realmente era um jogo decisivo para nós, até pela mudança de espírito, pela energia do nosso torcedor. O jogo realmente estava conectado de hoje com o de terça-feira, mas a gente tentou trazer o que achava de melhor para esse jogo, respeitando o rival Palmeiras. Corremos riscos? Corremos. Mas fomos premiados porque os meninos foram brilhantes, corajosos, jogaram para frente, sem medo e entenderam tudo que a gente passou durante esses dias. Foram premiados com uma bela vitória e uma bela atuação — disse o técnico.

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A resposta teve ainda componentes importantes para a recuperação de jogadores. Hulk voltou a marcar com bola rolando, Ganso retornou ao time titular, Martinelli cresceu de produção e participou da construção do gol decisivo, enquanto Cano saiu do banco para marcar o gol da virada. O próprio atacante argentino afirmou depois da partida que o resultado poderia ajudar o grupo a recuperar a confiança para a sequência.

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Acosta disputa bola com jogador do Independiente Rivadavia
Acosta disputa bola com jogador do Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Independiente Rivadavia escolheu descanso

Em Mendoza, a estratégia foi quase inversa. Berti decidiu proteger boa parte dos jogadores que haviam atuado no 0 a 0 do Maracanã. Dos 11 que começaram contra o Fluminense, apenas Iván Villalba e Tomás Bottari também foram titulares diante do Belgrano. Nicolás Bolcato, Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi, Leonard Costa, Matías Fernández, Leonel Bucca, Maxi Salas e Álex Arce começaram a partida do Campeonato Argentino fora da equipe.

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Berti ainda utilizou alguns dos titulares ao longo do segundo tempo, entre eles Arce e Salas, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 0. Bottari marcou contra no fim da primeira etapa, e Emiliano Rigoni ampliou praticamente no primeiro lance depois do intervalo.

A escolha mostra o tamanho atribuído à Libertadores pelo clube mendocino. Antes mesmo da rodada, a imprensa local tratava o confronto com o Belgrano como uma escala antes do principal objetivo, destacando que Berti havia decidido priorizar a recuperação física das suas principais peças.

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