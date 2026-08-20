Após 4 anos, Fluminense volta a ter goleiros na Seleção Brasileira de base Zafir (Sub-17) e Victor Bruno (Sub-15) encerram jejum de convocações na posição

O trabalho de formação de goleiros no Fluminense voltou a render frutos para a Seleção Brasileira. O Tricolor voltou a ter um arqueiro convocado para as equipes nacionais de base, quebrando um jejum que durava desde 2022, quando Cayo Fellipe foi chamado para a categoria Sub-20. Desta vez, o clube celebra a convocação dupla de Zafir, para a Seleção Sub-17, e Victor Bruno, para a Sub-15.

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A presença dos dois atletas na lista da CBF reafirma a tradição do Centro de Treinamento Marcelo Vieira em preparar goleiros para os desafios do futebol nacional e internacional.

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Paredão do Sub-17 mira a Copa do Mundo

Destaque absoluto na temporada, Zafir foi chamado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci para defender a Seleção Sub-17. O goleiro tricolor é o titular e líder da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro da categoria em 2026.

Zafir é o titular da melhor defesa do Brasileirão Sub-17 e defenderá o Brasil em amistosos (Foto: Divulgação)

A convocação faz parte do período de testes e amistosos de preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no Catar, no mês de novembro.

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Estreia com a Seleção Brasileira no Sub-15

Já no Sub-15, a novidade fica por conta de Victor Bruno. O promissor goleiro do Fluminense fará sua estreia vestindo a camisa da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Guilherme Dalla Déa.

Victor Bruno fará sua estreia pela Seleção Sub-15 em preparação para a Liga Evolução (Foto: Divulgação)

Victor Bruno participará de amistosos preparatórios de olho na disputa da Liga Evolução, torneio da categoria agendado para o mês de setembro, no Paraguai.

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