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Análise: Savarino transforma chance em recado e deve recuperar espaço no Fluminense

Venezuelano marcou três vezes contra o Coritiba depois de um começo de pouco espaço com Marcão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 07:00
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Savarino precisava de uma partida que mudasse o rumo de sua passagem pelo Fluminense. Titular contra o Coritiba, o venezuelano marcou três gols na vitória por 4 a 0, no Maracanã, e apresentou argumentos para deixar de ser uma peça pouco utilizada por Marcão às vésperas do período mais importante da temporada.

Contratado em janeiro, Savarino chegou ao Fluminense com currículo para ocupar papel relevante no elenco. Mas, antes do show na noite desta quinta-feira (8), o jogador tinha apenas três gols e três assistências em 36 jogos pelo clube.

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Depois de um bom começo no Tricolor, o meia-atacante começou a perder espaço, e a situação piorou com Marcão. Nos cinco primeiros jogos do treinador, Savarino havia acumulado apenas seis minutos em campo. Depois, recebeu 13 minutos contra o Platense e atuou por 72 diante do Atlético-MG. Chegou ao duelo com o Coritiba, portanto, com somente 91 minutos com o atual comandante antes de ganhar a oportunidade entre os titulares.

Difícil falar de outras coisas que não os três gols, mas, por incrível que pareça, a noite de Savarino teve mais pontos a serem destacados. O venezuelano se movimentou constantemente para não ficar preso ao lado esquerdo. Aproximou-se do meio, apareceu pela direita e atacou espaços deixados pela defesa do Coritiba, marca registrada do camisa 11. Já aos três minutos, surgiu em condição de finalizar. O cenário se repetiu ao longo de todo o duelo e ajuda a explicar os três tentos pelo Fluminense.

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No primeiro, aproveitou uma sobra após cobrança de escanteio e contou com o desvio em Moledo para vencer Pedro Rangel. No segundo, recebeu de Thiago Silva e acertou um sem pulo no ângulo. No terceiro, completou o contra-ataque e deslocou a marcação dentro da área, finalizando de esquerda no cantinho. Ao todo, foram sete finalizações do camisa 11 no jogo.

Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba
Savarino comemora gol na vitória do Fluminense sobre o Coritiba (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Fluminense pode recuperar Savarino para a reta final

A qualidade técnica de Savarino nunca foi dúvida. O desafio do Fluminense é recuperar a confiança de um jogador que já mostrou capacidade para ser protagonista em equipes vencedoras.

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Em 2024, pelo Botafogo, viveu uma das melhores temporadas da carreira: foram 14 gols e 12 assistências em 55 partidas, além dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Teve participação decisiva também no mata-mata continental, como no confronto com o Palmeiras, quando marcou e deu assistência no Allianz Parque.

Antes disso, pelo Atlético-MG, acumulou 99 jogos, 21 gols e 19 assistências, conquistando Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa, além de três estaduais.

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O histórico ajuda a dimensionar o que o Fluminense pode ganhar com a recuperação do jogador. Savarino tem repertório para jogar aberto pela esquerda, como fez contra o Coritiba, por dentro, como se destacou pelo Botafogo, e pela direita, como atuou no Atlético. Um jogador com essa polivalência e qualidade não pode ficar tanto tempo sem ser aproveitado.

Com Fla-Flu e semifinal de Libertadores pela frente, Marcão pode ter recuperado uma opção que chegou ao clube justamente para jogos desse tamanho.

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