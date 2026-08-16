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Veja gols em Mirassol x Flamengo: Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e Lino marcam

Times se enfrentaram no Maião

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 19:02
Atualizado há 24 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Carrascal abre o placar para o Flamengo diante do Mirassol
Carrascal abre o placar para o Flamengo diante do Mirassol (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo goleou o Mirassol por 5 a 1 neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia. Já no inicio da primeira etapa, Carrascal abre o placar para o Rubro-Negro, e na segunda etapa Luiz Araújo, Pedro (2x) e Samuel Lino ampliam.

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Aos vinte e um minutos da primeira etapa, Varela faz o cruzamento, Walter erra na hora de tentar segurar a bola. Plata fica com ela, toca para o meio e Carrascal, de frente para o gol, toca para as redes.

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Veja o gol:

Com sete minutos da segunda etapa, jogadaça do Flamengo. Pedro toca para Carrascal, que rola no meio para Luiz Araújo. Com muita tranquilidade, ele tira Willian Machado do lance e bate com categoria.

Veja o segundo gol:

Virou passeio! Aos dez minutos da segunda etapa, Aryton Lucas é lançado em profundidade, vai até a linha de fundo e toca para atrás. Pedro, com categoria, toca para as redes.

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Veja o terceiro gol:

Goleada! Belo contra-ataque do Flamengo. Carrascal é lançado na direita, vê o ataque num quatro contra dois, espera a passagem de Pedro e dá o passe. Ele domina, tira Neto Moura e bate no canto de Walter.

Veja o quarto gol:

Vem mais!  Arrascaeta recebe na intermediária, faz uma bela jogada e toca na esquerda para Samuel Lino, livre, que bate com categoria para o gol.

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Veja o quinto gol:

Gol da honra! Aos trinta e um minutos da segunda etapa, Reinaldo cobra escanteio e João Victor cabeceia em cima de Carrascal.

Veja o gol:

Como foi Flamengo x Mirassol?

O Flamengo começou tomando a iniciativa e criou perigo logo nos primeiros segundos, quando Carrascal finalizou, Walter defendeu e Plata quase marcou no rebote. O Rubro-Negro controlou a posse e encontrou o gol aos 21 minutos. Varela cruzou, Walter falhou ao tentar segurar, Plata recuperou e serviu Carrascal, que completou para a rede.

O time carioca ainda teve oportunidades para ampliar, principalmente com Plata e o próprio Carrascal. O Mirassol levou pouco perigo, mas quase empatou nos acréscimos: Bruno Santos ganhou pelo alto após escanteio e cabeceou firme, mas Varela salvou em cima da linha. No último lance, Denilson derrubou Carrascal quando o colombiano partiria livre em contra-ataque. O árbitro mostrou apenas o amarelo, para reclamação dos jogadores do Flamengo.

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Se o primeiro tempo teve controle, o segundo virou atropelo. Aos sete minutos, Pedro tocou para Carrascal, que encontrou Luiz Araújo. O atacante limpou a marcação com tranquilidade e bateu para fazer o segundo.

Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão
Pedro comemora o gol marcado pelo Flamengo na vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Três minutos depois, Ayrton Lucas foi lançado em profundidade, chegou à linha de fundo e rolou para Pedro completar com categoria: 3 a 0. O camisa 9 voltou a aparecer aos 20. Em contra-ataque rápido, Carrascal avançou pela direita, percebeu a passagem de Pedro e fez o passe. O centroavante tirou Neto Moura da jogada e bateu no canto de Walter para marcar o quarto.

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Com a vantagem confortável, o Flamengo começou a administrar o elenco pensando também na Libertadores. Leonardo Jardim promoveu uma série de mudanças e colocou Samuel Lino, Evertton Araújo, Jorginho, Johnny e Arrascaeta.

O Mirassol conseguiu descontar aos 31. Reinaldo cobrou escanteio, João Victor ganhou pelo alto e cabeceou. A bola ainda tocou em Carrascal antes de entrar.

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A reação parou por aí. O Flamengo administrou a larga vantagem e confirmou uma vitória contundente fora de casa, importante tanto para a perseguição ao Palmeiras no Brasileirão quanto para chegar fortalecido à sequência decisiva da temporada.

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