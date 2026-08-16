Veja gols em Mirassol x Flamengo: Carrascal, Luiz Araújo, Pedro e Lino marcam
Times se enfrentaram no Maião
Flamengo goleou o Mirassol por 5 a 1 neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia. Já no inicio da primeira etapa, Carrascal abre o placar para o Rubro-Negro, e na segunda etapa Luiz Araújo, Pedro (2x) e Samuel Lino ampliam.
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Aos vinte e um minutos da primeira etapa, Varela faz o cruzamento, Walter erra na hora de tentar segurar a bola. Plata fica com ela, toca para o meio e Carrascal, de frente para o gol, toca para as redes.
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Veja o gol:
August 16, 2026
Com sete minutos da segunda etapa, jogadaça do Flamengo. Pedro toca para Carrascal, que rola no meio para Luiz Araújo. Com muita tranquilidade, ele tira Willian Machado do lance e bate com categoria.
Veja o segundo gol:
Mirassol 0x2 Flamengo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Luiz Araújo
🥾 Pedro
🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/G60qxzbAl8
Virou passeio! Aos dez minutos da segunda etapa, Aryton Lucas é lançado em profundidade, vai até a linha de fundo e toca para atrás. Pedro, com categoria, toca para as redes.
Veja o terceiro gol:
Mirassol 0x3 Flamengo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Pedro
🥾 Ayrton Lucas
🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/s6rZ3kRWi3
Goleada! Belo contra-ataque do Flamengo. Carrascal é lançado na direita, vê o ataque num quatro contra dois, espera a passagem de Pedro e dá o passe. Ele domina, tira Neto Moura e bate no canto de Walter.
Veja o quarto gol:
August 16, 2026
Vem mais! Arrascaeta recebe na intermediária, faz uma bela jogada e toca na esquerda para Samuel Lino, livre, que bate com categoria para o gol.
Veja o quinto gol:
August 16, 2026
Gol da honra! Aos trinta e um minutos da segunda etapa, Reinaldo cobra escanteio e João Victor cabeceia em cima de Carrascal.
Veja o gol:
August 16, 2026
Como foi Flamengo x Mirassol?
O Flamengo começou tomando a iniciativa e criou perigo logo nos primeiros segundos, quando Carrascal finalizou, Walter defendeu e Plata quase marcou no rebote. O Rubro-Negro controlou a posse e encontrou o gol aos 21 minutos. Varela cruzou, Walter falhou ao tentar segurar, Plata recuperou e serviu Carrascal, que completou para a rede.
O time carioca ainda teve oportunidades para ampliar, principalmente com Plata e o próprio Carrascal. O Mirassol levou pouco perigo, mas quase empatou nos acréscimos: Bruno Santos ganhou pelo alto após escanteio e cabeceou firme, mas Varela salvou em cima da linha. No último lance, Denilson derrubou Carrascal quando o colombiano partiria livre em contra-ataque. O árbitro mostrou apenas o amarelo, para reclamação dos jogadores do Flamengo.
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Se o primeiro tempo teve controle, o segundo virou atropelo. Aos sete minutos, Pedro tocou para Carrascal, que encontrou Luiz Araújo. O atacante limpou a marcação com tranquilidade e bateu para fazer o segundo.
Três minutos depois, Ayrton Lucas foi lançado em profundidade, chegou à linha de fundo e rolou para Pedro completar com categoria: 3 a 0. O camisa 9 voltou a aparecer aos 20. Em contra-ataque rápido, Carrascal avançou pela direita, percebeu a passagem de Pedro e fez o passe. O centroavante tirou Neto Moura da jogada e bateu no canto de Walter para marcar o quarto.
Com a vantagem confortável, o Flamengo começou a administrar o elenco pensando também na Libertadores. Leonardo Jardim promoveu uma série de mudanças e colocou Samuel Lino, Evertton Araújo, Jorginho, Johnny e Arrascaeta.
O Mirassol conseguiu descontar aos 31. Reinaldo cobrou escanteio, João Victor ganhou pelo alto e cabeceou. A bola ainda tocou em Carrascal antes de entrar.
A reação parou por aí. O Flamengo administrou a larga vantagem e confirmou uma vitória contundente fora de casa, importante tanto para a perseguição ao Palmeiras no Brasileirão quanto para chegar fortalecido à sequência decisiva da temporada.
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