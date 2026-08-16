Veja gols em Mirassol x Flamengo: Carrascal, Luiz Araújo e Pedro marcam
Times estão se enfrentando no Maião
Mirassol e Flamengo estão se enfrentando neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia. Já no inicio da primeira etapa, Carrascal abre o placar para o Rubro-Negro, e na segunda etapa Luiz Araújo e Pedro ampliam.
➡️Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança
Aos vinte e um minutos da primeira etapa, Varela faz o cruzamento, Walter erra na hora de tentar segurar a bola. Plata fica com ela, toca para o meio e Carrascal, de frente para o gol, toca para as redes.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja o gol:
August 16, 2026
Com sete minutos da segunda etapa, jogadaça do Flamengo. Pedro toca para Carrascal, que rola no meio para Luiz Araújo. Com muita tranquilidade, ele tira Willian Machado do lance e bate com categoria.
Veja o segundo gol:
Mirassol 0x2 Flamengo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Luiz Araújo
🥾 Pedro
🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/G60qxzbAl8
Virou passeio! Aos dez minutos da segunda etapa, Aryton Lucas é lançado em profundidade, vai até a linha de fundo e toca para atrás. Pedro, com categoria, toca para as redes.
Veja o terceiro gol:
Mirassol 0x3 Flamengo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026
⚽️ Pedro
🥾 Ayrton Lucas
🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/s6rZ3kRWi3
Encontro de 2025 teve clima de despedida
A primeira partida entre Mirassol e Flamengo no Estádio José Maria de Campos Maia ocorreu na última rodada do Brasileirão de 2025. Na ocasião, o resultado tinha pouco impacto para os dois clubes.
O Flamengo já havia confirmado matematicamente o título brasileiro, enquanto o Mirassol havia garantido a quarta colocação e a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro ainda se preparava para disputar a Copa Intercontinental, em Doha, no Catar.
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Por isso, o Mais Querido levou a campo uma escalação formada quase inteiramente por jogadores das categorias de base, no mesmo dia que o elenco principal viajava rumo ao Oriente Médio. Michael, que deixou o clube em janeiro deste ano, foi o único relacionado que não havia sido formado pelo Rubro-Negro. Evertton Araújo e Wallace Yan eram os outros atletas com espaço no elenco profissional.
Mesmo com o cenário de cumprimento de tabela, a partida entregou emoção e seis gols. Douglas Telles e Guilherme, duas vezes, colocaram o Flamengo em vantagem. Chico Kim, Alesson e Cristian Renato marcaram para o Mirassol e garantiram o empate por 3 a 3.
Agora, o cenário é diferente. O Flamengo retorna a Mirassol com o elenco principal e em busca de pontos para se aproximar do Palmeiras. Do outro lado, o Leão tenta somar pontos para aumentar a distância em relação à zona de rebaixamento.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Nacional
Gabigol se declara após vitória contra o Vasco: 'Sou flamenguista'Há 21 minutos
Flamengo
Jardim define escalação do Flamengo com mudanças; veja onde assistirHá 2 horas
Futebol Nacional
Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderançaHá 12 horas
Flamengo
Flamengo visita o Mirassol 'para valer' pela primeira vez na históriaHá 13 horas
Fora de Campo
Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfilHá 1 dia
Flamengo
Bruno Henrique fora? Veja os relacionados do Flamengo para encarar o MirassolHá 1 dia
Mais LANCE!