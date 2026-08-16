Veja gols em Mirassol x Flamengo: Carrascal, Luiz Araújo e Pedro marcam Times estão se enfrentando no Maião

Mirassol e Flamengo estão se enfrentando neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia. Já no inicio da primeira etapa, Carrascal abre o placar para o Rubro-Negro, e na segunda etapa Luiz Araújo e Pedro ampliam.

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Aos vinte e um minutos da primeira etapa, Varela faz o cruzamento, Walter erra na hora de tentar segurar a bola. Plata fica com ela, toca para o meio e Carrascal, de frente para o gol, toca para as redes.

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Veja o gol:

Com sete minutos da segunda etapa, jogadaça do Flamengo. Pedro toca para Carrascal, que rola no meio para Luiz Araújo. Com muita tranquilidade, ele tira Willian Machado do lance e bate com categoria.

Veja o segundo gol:

Mirassol 0x2 Flamengo



⚽️ Luiz Araújo

🥾 Pedro



🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/G60qxzbAl8 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026

Virou passeio! Aos dez minutos da segunda etapa, Aryton Lucas é lançado em profundidade, vai até a linha de fundo e toca para atrás. Pedro, com categoria, toca para as redes.

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Veja o terceiro gol:

Mirassol 0x3 Flamengo



⚽️ Pedro

🥾 Ayrton Lucas



🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/s6rZ3kRWi3 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026

Encontro de 2025 teve clima de despedida

A primeira partida entre Mirassol e Flamengo no Estádio José Maria de Campos Maia ocorreu na última rodada do Brasileirão de 2025. Na ocasião, o resultado tinha pouco impacto para os dois clubes.

O Flamengo já havia confirmado matematicamente o título brasileiro, enquanto o Mirassol havia garantido a quarta colocação e a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro ainda se preparava para disputar a Copa Intercontinental, em Doha, no Catar.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo em partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Por isso, o Mais Querido levou a campo uma escalação formada quase inteiramente por jogadores das categorias de base, no mesmo dia que o elenco principal viajava rumo ao Oriente Médio. Michael, que deixou o clube em janeiro deste ano, foi o único relacionado que não havia sido formado pelo Rubro-Negro. Evertton Araújo e Wallace Yan eram os outros atletas com espaço no elenco profissional.

Mesmo com o cenário de cumprimento de tabela, a partida entregou emoção e seis gols. Douglas Telles e Guilherme, duas vezes, colocaram o Flamengo em vantagem. Chico Kim, Alesson e Cristian Renato marcaram para o Mirassol e garantiram o empate por 3 a 3.

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Agora, o cenário é diferente. O Flamengo retorna a Mirassol com o elenco principal e em busca de pontos para se aproximar do Palmeiras. Do outro lado, o Leão tenta somar pontos para aumentar a distância em relação à zona de rebaixamento.

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