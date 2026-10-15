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Libertadores: Flamengo abre decisão em La Plata com desfalques e milhões em jogo

Rubro-Negro reencontra o Estudiantes e tenta construir um resultado favorável na Argentina

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 08:00
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Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes em abril (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

O Flamengo volta a La Plata nesta quinta-feira (15) para mais um capítulo de uma história recente marcada por tensão, drama e decisões contra o Estudiantes. Desta vez, porém, o cenário é diferente. Na semifinal da Libertadores, o Rubro-Negro abre o confronto na Argentina, sabendo que terá o Maracanã como aliado na partida decisiva. Para aproveitar essa vantagem, precisará encontrar soluções para os desfalques e lidar com a pressão de um adversário que já mostrou sua força em casa.

Desfalques para a partida na Argentina

Leonardo Jardim terá de mexer em peças importantes. Sem Arrascaeta, Danilo, Ayrton Lucas e Evertton Araújo, além de Jorginho, suspenso, o treinador precisará reorganizar o time sem perder a capacidade de controlar o jogo. Saúl aparece como substituto de Jorginho, enquanto Lucas Paquetá deve assumir a função criativa de Arrascaeta. O espanhol vive bom momento, e De la Cruz também surge como alternativa depois de entrar bem no clássico com o Fluminense.

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Saúl em ação pelo Flamengo no Brasileirão
Saúl em ação pelo Flamengo no Brasileirão (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

No ataque, a disputa entre Pedro e Bruno Henrique adiciona outra variável. A tendência de utilização do camisa 27 passa pela imposição física e pela possibilidade de explorar os espaços nos contra-ataques. Em uma partida fora de casa, saber alternar momentos de pressão e transição pode ser determinante para o Flamengo voltar ao Rio com um resultado favorável.

Reencontro, mas em outro formato

O desafio ganha outra dimensão pelo palco. Em 2025, Flamengo e Estudiantes se enfrentaram nas quartas de final, e a classificação rubro-negra veio somente nos pênaltis. Depois da vitória por 2 a 1 no Maracanã e da derrota por 1 a 0 na Argentina, Rossi defendeu duas cobranças e garantiu a vaga. O goleiro volta ao estádio onde protagonizou aquela atuação histórica, agora em meio à necessidade de recuperar regularidade e reafirmar sua importância em jogos decisivos.

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Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Rossi comemora defesa de pênalti contra o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A lembrança serve como alerta, mas a principal diferença está no caminho até a final. Na temporada passada, o Flamengo precisou decidir os confrontos eliminatórios fora de casa. Em 2026, a campanha na fase de grupos assegurou o direito de disputar a partida de volta no Maracanã. A mudança permite encarar os 90 minutos em La Plata com outra perspectiva: construir uma vantagem é o objetivo, mas evitar que a eliminatória fique comprometida também será fundamental.

Batalha de La Plata: lição do confronto na fase de grupos

O ambiente exige atenção. Na fase de grupos, o duelo em La Plata foi marcado por problemas físicos no elenco rubro-negro, e a arbitragem voltou ao centro das preocupações na véspera da semifinal. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, criticou equipes que, em sua avaliação, dedicam atenção excessiva às reclamações com os árbitros.

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Arrascaeta Flamengo Estudiantes Libertadores
Arrascaeta lesionado em Estudiantes x Flamengo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Peso financeiro no confronto

O peso da classificação também passa pelas finanças. Em meio à interrupção de patrocínios master ligados a empresas de apostas no Brasil, os clubes encontram nas premiações por desempenho esportivo uma oportunidade de compensar parte das receitas afetadas. Chegar à final da Libertadores garante US$ 7 milhões ao vice-campeão, cerca de R$ 35 milhões, enquanto o título vale US$ 25 milhões, aproximadamente R$ 125 milhões.

Os valores aumentam a importância esportiva e financeira da semifinal. Para o Flamengo, avançar representa manter vivo o sonho de mais uma conquista continental e ampliar a receita em uma temporada na qual o desempenho dentro de campo também pode ajudar a equilibrar os impactos do cenário comercial, principalmente no médio prazo. Antes de pensar na premiação máxima, porém, o Rubro-Negro precisa superar o Estudiantes e sair de La Plata em condições favoráveis para decidir no Maracanã.

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A Batalha de La Plata oferece ao Flamengo a oportunidade de mostrar que aprendeu com o drama do ano passado. Com ausências importantes e um adversário forte em seus domínios, o time de Jardim precisará combinar organização, eficiência e controle emocional.

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✅ FICHA TÉCNICA

Estudiantes🆚 Flamengo
🏆 Libertadores - Semifinal - Jogo de ida
📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
👁️ Onde assistir: Disney+ e Espn.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldívar (PAR)
📺 VAR: Ulises Mereles (PAR)

⚽ Prováveis escalações

🔴⚪ Estudiantes (Técnico: Alexander Medina)
 Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo e Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos.

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🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino.

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