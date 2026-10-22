A classificação do Palmeiras para a final da Libertadores, após eliminar o Fluminense, colocou o Flamengo diante da possibilidade de um novo capítulo de uma das principais rivalidades do futebol sul-americano nos últimos anos. Nesta quinta-feira (22), no Maracanã, o Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes, pelo jogo de volta da semifinal, com a oportunidade de garantir a vaga na decisão e transformar a disputa pelo título em mais um confronto contra o rival paulista.

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A possibilidade de uma terceira final recente entre Flamengo e Palmeiras pela Libertadores carrega um significado especial. Em 2021, os paulistas levaram a melhor sobre os cariocas e conquistaram o título continental. Quatro anos depois, em 2025, os rubro-negros deram o troco, venceram a decisão e ampliaram a rivalidade entre duas equipes que estabeleceram uma disputa particular pelo protagonismo do futebol brasileiro.

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Agora, em 2026, os caminhos podem voltar a se cruzar. Se o Palmeiras já garantiu sua presença na final, o Flamengo precisa fazer a própria parte diante de sua torcida para que a possibilidade deixe de ser apenas um cenário e se transforme em realidade. Antes de pensar em revanche, tira-teima ou reencontro com o adversário, o time carioca tem uma semifinal decisiva pela frente.

Time do Palmeiras comemora classificação para a final da Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

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Uma rivalidade que ultrapassa a Libertadores

A disputa entre Flamengo e Palmeiras não se resume às duas finais continentais recentes. Ao longo dos últimos cinco anos, os clubes também protagonizaram uma concorrência acirrada por títulos nacionais, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A busca por protagonismo esportivo consolidou um confronto que envolve não apenas os jogadores em campo, mas também as estruturas de poder e as estratégias de gestão das duas instituições.

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Nesse contexto, a relação entre as diretorias ganhou relevância. De um lado, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Do outro, Leila Pereira, presidente do Palmeiras. As diferenças de posicionamento e os embates institucionais ajudam a compor o cenário de uma rivalidade que ultrapassa as quatro linhas e coloca os dois clubes em lados opostos de debates importantes sobre o futebol brasileiro.

Uma eventual terceira final de Libertadores entre os rivais, portanto, representaria mais do que a oportunidade de conquistar o principal título do continente. Seria também a continuidade de uma disputa construída ao longo dos últimos anos, marcada por decisões diretas, concorrência por taças e diferentes projetos de comando do futebol.

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O histórico recente oferece elementos suficientes para dimensionar o peso de um possível reencontro. Em 2021, o Palmeiras venceu. Em 2025, o Flamengo conquistou a revanche. Uma nova decisão em 2026 colocaria os clubes diante de mais um capítulo dessa sequência, com a possibilidade de desempatar o retrospecto nas finais da Libertadores disputadas entre eles nesse período.

Ainda assim, o significado de uma eventual decisão não deve antecipar o desafio que o Flamengo tem pela frente. O Estudiantes é o adversário da vez, e a classificação precisa ser conquistada dentro de campo.

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Danilo fez o gol do título contra o Palmeiras em 2025 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Maracanã como primeiro passo para uma nova final

É justamente por isso que a partida desta quinta-feira tem um peso particular para o Flamengo. Diante de sua torcida, no Maracanã, o time tem a oportunidade de confirmar a classificação e manter vivo o objetivo de disputar mais uma final de Libertadores.

A presença do Palmeiras na decisão aumenta a dimensão do que está em jogo, mas não muda a ordem das prioridades rubro-negras. Antes de projetar uma terceira final contra o rival, o Flamengo precisa superar o Estudiantes e demonstrar dentro de campo que está preparado para chegar novamente à disputa pelo título continental.

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Caso consiga a classificação, o clube terá diante de si a possibilidade de reencontrar um adversário que se tornou referência em sua trajetória recente. O confronto reuniria duas equipes que dividiram o protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano, além de acrescentar um novo capítulo a uma história que já teve finais com desfechos distintos.

A Libertadores oferece, assim, a perspectiva de mais um encontro entre Flamengo e Palmeiras em um contexto de rivalidade consolidada. Mas o caminho até essa decisão passa, necessariamente, pelo compromisso desta quinta-feira.

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Lucas Paquetá em Estudiantes x Flamengo (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

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