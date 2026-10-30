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Com Robinho Jr., Seleção Brasileira Sub-20 é convocada para amistosos

Equipe de Paulo Victor enfrentará o Peru em novembro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/10/2026 20:53
Atualizado há 1 minutos
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Paulo Victor em coletiva de imprensa.
Paulo Victor convoca Seleção Brasileira Sub-20 para últimos amistosos antes do Sul-Americano de 2027 (Foto: Nelson Terme / CBF)

O técnico Paulo Victor anunciou, nesta sexta-feira (30), a convocação de 27 jogadores para os dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 contra o Peru, que marcarão os últimos compromissos da equipe em 2026. Os atletas se apresentarão no dia 9 de novembro, em Belém (PA).

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Os confrontos serão disputados nos dias 13 e 16 de novembro, ambos às 20h, no estádio Mangueirão. Esta será a última oportunidade para o treinador observar os jogadores antes de definir a lista final para o Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro de 2027.

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Atual campeão do Sul-Americano Sub-20, o Brasil buscará defender o título na próxima edição. A Seleção Brasileira é a maior vencedora da história do torneio, com 13 conquistas, seguida pelo Uruguai, que soma oito.

— É um processo novo, recente, mas, apesar do pouco tempo, estamos bastante satisfeitos, não só com os resultados dos jogos, mas com os resultados de evolução, desenvolvimento, crescimento dentro da Seleção. Estamos conseguindo construir de maneira clara a nossa forma de jogar, nossa identidade —disse.

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Robinho Jr vestido com a camisa do Genoa, da Itália
Robinho Jr vestido com a camisa do Genoa, da Itália (Foto: Divulgação)

Robinho Jr. na lista

Um dos nomes convocados pelo técnico Paulo Victor é o atacante Robinho Jr., que pertence ao Santos e está emprestado ao Genoa, da Itália. O jovem de 18 anos vem ganhando espaço no futebol italiano e terá a oportunidade de defender a Seleção Brasileira Sub-20 nos amistosos contra o Peru.

Pelo Genoa, o atacante disputou uma partida pela equipe profissional, mas ganhou maior destaque no Sub-20. Até o momento, foram três jogos disputados e três gols marcados pela categoria de base do clube italiano.

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Ao término da temporada europeia, o Genoa terá a opção de exercer a cláusula de compra definitiva dos direitos econômicos de Robinho Jr., estipulada em 8 milhões de euros (R$ 45,07 milhões). Caso não efetue a aquisição, o jogador retornará ao Santos.

Durante as negociações, a equipe italiana também assumiu o compromisso de arcar com 100% dos salários do atleta durante o período de empréstimo.

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Campanha em 2026

A Seleção Brasileira Sub-20 tem nove jogos no ano, sendo oito vitórias e uma derrota. A trajetória se iniciou em março, quando a Amarelinha venceu o Paraguai duas vezes por 3 a 1, em jogos disputados em São José dos Campos e São Paulo; em junho, bateu o Chile por 1 a 0 e perdeu o segundo confronto por 2 a 0.

Em agosto, na Granja Comary, a Seleção venceu a Bolívia por 2 a 0 nos dois amistosos. Já na Super Data FIFA, em Madri, entre setembro e outubro, o Brasil venceu a Dinamarca por 4 a 1, os Estados Unidos por 2 a 0 e o México por 4 a 0.

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Veja a convocação completa abaixo:

Goleiros

  • Gabriel Menegon (Grêmio)
  • Léo Nannetti (Flamengo)
  • Kauan (Palmeiras)

Defensores

  • Bruno André (Vasco da Gama)
  • Joao Ananias (Santos)
  • João Souza (Flamengo)
  • Joshua Torquato (Dallas-EUA)
  • Kauã Pascini (Atlético-MG)
  • Lorenzo (Cuiabá)
  • Ryan (Red Bull Bragantino)
  • Vitão (Atlético-MG)
  • Wanderson (Atlético-MG)

Meio-campistas

  • Djhordney (São Paulo)
  • Huguinho (Botafogo)
  • Isaque (Shakhtar)
  • Lucas Rodrigues (Goiás)
  • Pedro Ferreira (São Paulo)
  • Vinicius (Palmeiras)
  • Zé Lucas (Cruzeiro)

Atacantes

  • Andrey (Vasco da Gama)
  • Bruninho (Shakhtar)
  • Erick Belé (Palmeiras)
  • Jhuan Nunes (Red Bull Bragantino)
  • Matheos Ferreira (Newcastle)
  • Riquelme (Fluminense)
  • Robinho Jr. (Genoa-ITA)
  • Yuri Leles (Liefering)
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