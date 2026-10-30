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Exame de Paquetá descarta lesão grave no joelho após vitória do Flamengo sobre o Vasco

Meia entrou no segundo tempo do clássico, precisou ser substituído com dores e já iniciou tratamento

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 12:57
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Lucas Paquetá, meia do Flamengo
Lucas Paquetá, meia do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O exame de imagem realizado por Lucas Paquetá após a vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Vasco não apontou nenhuma lesão grave no joelho esquerdo. O meia deixou o clássico de quinta-feira (29), no Nilton Santos, com dores na região, e passou pela avaliação ainda naquela noite.

Paquetá começou a partida no banco e entrou no intervalo, na vaga de Gonzalo Plata. O jogador, porém, não conseguiu permanecer em campo até o apito final. Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, pediu para sair e foi substituído por Joaquín Freitas.

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➡️Pedro e Samuel Lino comandam goleada do Flamengo sobre o Vasco

Segundo o boletim divulgado pelo Flamengo, o meia já iniciou tratamento com o departamento médico. O clube não detalhou o diagnóstico, nem informou o prazo de recuperação ou quando ele poderá voltar a treinar com o grupo.

— Exame de imagem realizado ainda na noite de quinta-feira, logo após o meia deixar o clássico contra o Vasco da Gama com dores no joelho esquerdo, não apontou nenhuma lesão grave na região. Jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube — informou o Rubro-Negro.

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Paquetá participou da construção do terceiro gol do Flamengo

Antes de sair, Paquetá ajudou o Flamengo a ampliar a vantagem no clássico. O meia participou da construção da jogada do terceiro gol, marcado por Samuel Lino, em uma sequência que também envolveu Arrascaeta e Varela.

O Rubro-Negro havia ido para o intervalo vencendo por 2 a 1, com dois gols de Pedro. Na etapa final, Samuel Lino marcou duas vezes e fechou a goleada pela 33ª rodada do Brasileirão. O resultado abriu três pontos de vantagem sobre o Palmeiras na liderança da competição.

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Após a partida, Leonardo Jardim ainda não tinha uma definição sobre a condição do meia. Ao falar da preparação para a sequência do campeonato, o treinador citou a necessidade de recuperação do elenco e a dúvida sobre Paquetá.

— Não sei como o Paquetá vai estar, o Plata está suspenso — disse.

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