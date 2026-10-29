Pedro foi o grande nome da vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Vasco nesta quinta-feira (29), resultado que deu ao time carioca uma gordura na liderança do Brasileirão. Após o triunfo no Estádio Nilton Santos, o técnico Leonardo Jardim enalteceu a atuação do camisa 9.

— Em relação ao Pedro, se vocês lembram, eu tinha falado no último jogo que tinha feito um bom jogo na construção, na pressão. Eu não estava nada preocupado. Ele é um dos artilheiros do campeonato, acreditamos muito nele e esperamos que nessa reta final ele consiga finalizar mais vezes — analisou Jardim sobre Pedro.

Pedro em Vasco x Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Jardim afirma que ainda "falta muito campeonato"

Com a vitória no clássico, o Flamengo abriu três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando cinco rodadas para o fim do Brasileirão. Para Jardim, entretanto, ainda há muito campeonato pela frente.

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— A vitória nos permite ter uma vantagem de três pontos. É só isso que significa. Semana que vem tem um jogo extremamente importante. Precisamos de quatro vitórias e será jogo a jogo. Falta muito campeonato.

Jardim em Vasco x Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

— Temos trabalhado sempre da mesma forma. Sabemos que este ano temos quatro derrotas no campeonato todo. Somos uma equipe difícil de bater e temos que acreditar na nossa qualidade. Individual e do grupo. Com certeza que um jogo ou outro pode correr menos bem, mas se tivermos sempre a mesma atitude, o resultado será melhor mais vezes — completou.

Jardim vai deixar o Flamengo?

Na coletiva, após o triunfo, Jardim também aproveitou para abordar os rumores sobre uma possível saída do Flamengo. O treinador português foi sucinto ao comentar a possibilidade.

— Eu tento fazer sempre meu melhor e não me preocupo com comparações. Em relação a rumores: eu já ouvi falar tanta coisa. Já ouvi falar que seria demitido, que queria sair… eu não dou importância a isso. O que importa é a minha relação com os jogadores, o espírito que a gente criou, a relação com o Boto e com o presidente. Se for ligar a rumores… não vejo nada nem no êxito e nem na derrota — afirmou.

Veja outras respostas de Jardim após Vasco x Flamengo

Gramado artificial do Estádio Nilton Santos

"Eu prefiro um bom gramado natural do que sintético. Mas, se o gramado for ruim, eu prefiro o sintético. Mas o sintético tem dificuldade de recuperação. O Vasco vai ter dificuldade de recuperação para o próximo jogo. Eles terão dois dias, nós cinco."

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Importância do fim de semana sem jogos

"O tempo agora é de recuperação. É importante treinar de forma específica, mas sustentada. O maior problema é a recuperação. Hoje o Arrascaeta pediu para sair por cansaço. Agora é recuperar os jogadores e preparar para a fase final."

Vitórias em clássicos

"Clássicos são jogos importantes para nós e torcedores. Eu gosto de jogar clássicos. Ano passado jogamos muitos Cruzeiro x Atlético-MG e nunca perdemos. E nesse ano também. Tenho felicidade nos grupos que passo em termos de clássico."

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Estratégias na vitória

"Em termos de estratégias, estávamos com dificuldade do lado esquerdo. O Lino estava indo muito para a zona central. Depois de fazermos 3x1, aproveitamos mais a velocidade do BH. Eles tiveram alguns cruzamentos apenas. A vitória hoje foi justa."

*Matéria em atualização.

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