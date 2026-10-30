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É oficial! Craques do Flamengo ganham bustos de homenagem

Arrascaeta e Bruno Henrique estarão na galeria de ídolos da Gávea

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 22:46
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Grupo no palco durante leilão, alguns segurando microfones; fundo com logotipo e público ao redor.
Flamengo realizou leilão beneficente (Fotos: Adriano Fontes, Gilvan de Souza, Julliana Nascimento e Paula Reis / CRF)

O Flamengo promoveu nesta sexta-feira (30), no Maracanã, a primeira edição do Lance Histórico. O leilão de caridade serviu como marco de lançamento da Nação Legado, novo projeto idealizado para integrar diferentes gerações da história rubro-negra. Na ocasião, Arrascaeta e Bruno Henrique receberam homenagens e serão contemplados com esculturas na galeria de grandes nomes da sede social da Gávea.

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Um dos itens colocados para arremate garantiu ao comprador a gravação do próprio nome junto às estátuas dos dois jogadores. Todo o valor arrecadado será direcionado ao suporte de antigos esportistas da agremiação em fragilidade financeira, ao custeio do programa social Jogaremos Juntos e às obras da arena de menor porte no Ninho do Urubu, voltada para as divisões de formação e a equipe feminina.

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Homem de terno segura bebê em leilão, ao fundo banner com Flamengo e logotipos de marcas.
Arrascaeta em leilão do Flamengo (Foto: Adriano Fontes, Gilvan de Souza, Julliana Nascimento e Paula Reis / CRF

Pintou o campeão? Flamengo dispara e Palmeiras despenca em corrida pelo título

Com o tropeço do Palmeiras, o Flamengo está cada vez mais perto deconquistar o Brasileirão. A Opta, plataforma de dados e estatísticas do futebol, calcula em 84,7% a probabilidade de o Rubro-Negro carioca levantar a taça. O Palmeiras, vice-líder da competição, aparece com somente 15,3%.

Na mesma linha, o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) também aponta o Rubro-Negro com maior chance, no entanto, um pouco a mais que a Opta. Na conta, os cariocas somam 87,3% de chance de ser campeão, enquanto a equipe paulista fica com 12,7%.

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A última rodada foi a causadora dessa vantagem imposta pelo Rubro-Negro. Na quarta-feira (28), o Verdão ficou no 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro, e deixou escapar pontos importantes. Na quinta-feira (29), o Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, e abriu três pontos de vantagem na ponta da tabela. No momento são 73 na contagem para os cariocas, enquanto os paulistas estão com 70.

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Flamengo ou Palmeiras, quem leva o Brasileirão?

Os dois protagonistas da briga ainda se encontram na 36ª rodada, em São Paulo. Mesmo assim, o Palmeiras não passa o Flamengo se vencer o confronto e a diferença atual for mantida, por causa dos critérios de desempate.

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O calendário também pesa a favor da equipe carioca. Eliminado das demais competições, o Flamengo pode se dedicar apenas ao Brasileirão. O Palmeiras vive realidade oposta: está na semifinal da Copa do Brasil e na decisão da Libertadores, o que impõe um desgaste maior ao elenco alviverde, necessitando de uma boa rodagem no plantel de Abel Ferreira.

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Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, na quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília). Um dia depois, na quinta (5), no mesmo horário, o Palmeiras encara o Remo no Nubank Parque.

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Agenda do Flamengo

  • Grêmio (C) - 04/11, 19h30 (de Brasília) - Brasileirão
  • Athletico-PR (C) - 18/11 - Brasileirão
  • Palmeiras (F) - 22/11 - Brasileirão

Agenda do Palmeiras

  • Vasco (C) - 01/11 - Copa do Brasil (ida da semifinal)
  • Remo (C) - 05/11, 19h30 (de Brasília) - Brasileirão
  • Cruzeiro (F) - 18/11 - Brasileirão
  • Flamengo (C) - 22/11 - Brasileirão
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