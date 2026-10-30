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Torcida do Palmeiras reage à goleada do Flamengo: 'Já era'

Flamengo aumenta para três pontos e duas vitórias a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 06:10
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Pedro e Lino, jogadores do Flamengo, celebram em campo com camisas brancas com faixa vermelha.
Pedro e Lino, jogadores do Flamengo, celebram em campo com camisas brancas com faixa vermelha. (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

A goleada do Flamengo sobre o Vasco, por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (29), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu entre os torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Rivais na disputa pelo título nacional, os dois clubes acompanham de perto a briga pela liderança, e o resultado rubro-negro aumentou a preocupação dos palmeirenses.

➡️Veja os gols da goleada do Flamengo sobre o Vasco no Brasileirão

Com a vitória no Nilton Santos, o Flamengo abriu três pontos de vantagem sobre o Verdão, além de ter duas vitórias a mais na classificação. O resultado fez torcedores alviverdes demonstrarem preocupação com a possibilidade de o rival conquistar o título brasileiro.

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➡️Ex-Flamengo e Vasco, Hugo Moura comenta fase artilheira na Arábia e dá palpite para o clássico

Nas redes sociais, alguns palmeirenses lamentaram o placar e apontaram o cenário favorável ao Rubro-Negro na reta final da competição. Veja a repercussão:

Como foi Flamengo x Vasco?

Dentro de campo, Pedro e Samuel Lino foram os grandes destaques da vitória flamenguista. Cada um marcou duas vezes e comandou a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco. Lescano fez o único gol da equipe cruz-maltina.

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O resultado também encerrou um jejum individual de Pedro, que voltou a balançar as redes após seis partidas sem marcar. Com o triunfo, o Flamengo chega mais tranquilo à próxima rodada, quando enfrenta o Grêmio, na quarta-feira (4), no Maracanã.

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O Vasco, por sua vez, permanece na 13ª colocação, com 38 pontos. A equipe agora volta as atenções para a Copa do Brasil, competição em que enfrenta o Palmeiras no domingo (1º), pelo jogo de ida do confronto.

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