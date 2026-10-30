Torcida do Palmeiras reage à goleada do Flamengo: 'Já era'
Flamengo aumenta para três pontos e duas vitórias a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do Brasileirão
A goleada do Flamengo sobre o Vasco, por 4 a 1, na noite desta quinta-feira (29), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu entre os torcedores do Palmeiras nas redes sociais. Rivais na disputa pelo título nacional, os dois clubes acompanham de perto a briga pela liderança, e o resultado rubro-negro aumentou a preocupação dos palmeirenses.
➡️Veja os gols da goleada do Flamengo sobre o Vasco no Brasileirão
Com a vitória no Nilton Santos, o Flamengo abriu três pontos de vantagem sobre o Verdão, além de ter duas vitórias a mais na classificação. O resultado fez torcedores alviverdes demonstrarem preocupação com a possibilidade de o rival conquistar o título brasileiro.
➡️Ex-Flamengo e Vasco, Hugo Moura comenta fase artilheira na Arábia e dá palpite para o clássico
Nas redes sociais, alguns palmeirenses lamentaram o placar e apontaram o cenário favorável ao Rubro-Negro na reta final da competição. Veja a repercussão:
Como foi Flamengo x Vasco?
Dentro de campo, Pedro e Samuel Lino foram os grandes destaques da vitória flamenguista. Cada um marcou duas vezes e comandou a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco. Lescano fez o único gol da equipe cruz-maltina.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O resultado também encerrou um jejum individual de Pedro, que voltou a balançar as redes após seis partidas sem marcar. Com o triunfo, o Flamengo chega mais tranquilo à próxima rodada, quando enfrenta o Grêmio, na quarta-feira (4), no Maracanã.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
O Vasco, por sua vez, permanece na 13ª colocação, com 38 pontos. A equipe agora volta as atenções para a Copa do Brasil, competição em que enfrenta o Palmeiras no domingo (1º), pelo jogo de ida do confronto.
Fora de Campo
Atuação de Weverton em Grêmio x Athletico vira assunto: 'Não merece'Há 6 horas
Fora de Campo
Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o FlamengoHá 7 horas
Fora de Campo
Gol perdido em Vasco x Flamengo gera revolta: 'Não existe'Há 9 horas
Fora de Campo
Gol perdido em Atlético-MG x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'Há 10 horas
Fora de Campo
Jornalista da ESPN vê equilíbrio entre Milan e Inter: 'Favoritismo é pequeno'Há 12 horas
Santos
Ancelotti elogia Gabigol e explica ausência em convocação da Seleção: 'Estamos avaliando'Há 13 horas
Mais LANCE!