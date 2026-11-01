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Sesc Flamengo domina Mackenzie e confirma liderança da Superliga Feminina; veja resultados da rodada

Minas e Sesi-Bauru também conquistaram vitórias tranquilas neste sábado (31)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 00:37
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Time do Sesc Flamengo comemora vitória sobre o Mackenzie pela Superliga Feminina
Time do Sesc Flamengo comemora vitória sobre o Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

O Sesc Flamengo segue com campanha perfeita na Superliga Feminina. Na noite deste sábado (31), a equipe carioca derrotou o Mackenzie por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/20, no Tijuca Tênis Clube. O resultado confirmou o Rubro-Negro na liderança da competição após três jogos. Além do clube carioca, o Minas e o Sesi-Bauru também venceram na rodada.

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Com o triunfo, o time comandado por Bernardinho chegou à terceira vitória consecutiva e ainda não perdeu nenhum set na temporada. A equipe soma 100% de aproveitamento e mantém o embalo neste início de competição. O desempenho também reforça o Sesc Flamengo como um dos principais candidatos à briga pelas primeiras posições da Superliga.

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Tainara terminou a partida como maior pontuadora, com 17 pontos, enquanto Simone Lee contribuiu com outros 16. A levantadora Giovana, porém, foi escolhida como a melhor jogadora da partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei. Após o confronto, ela destacou o entrosamento do elenco e ressaltou que a equipe ainda busca evoluir durante a competição.

— Nosso time está bem maduro, a gente se conhece muito bem, é quase o mesmo time da temporada passada, o que está facilitando nosso trabalho. Temos que crescer mais, estamos colocando coisas novas nesses jogos. Sabemos nosso objetivo. Vamos em busca dessas vitórias para chegarmos o mais longe possível — afirmou Giovana, em entrevista ao SporTV.

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Simone Lee, do Sesc Flamengo, ataca contra bloqueio do Mackenzie pela Superliga Feminina
Simone Lee, do Sesc Flamengo, ataca contra bloqueio do Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

Agora, o Sesc Flamengo terá pela frente o Londrina na sequência da Superliga. O duelo está marcado para a próxima sexta-feira (6), às 18h30, no Ginásio Chico Neto. A equipe carioca buscará mais uma vitória para continuar na liderança e preservar a campanha invicta.

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Outras vitórias da rodada

Além do Sesc Flamengo, outros times que estão entre os primeiros colocados também venceram na rodada. O Sesi-Bauru derrotou o Fluminense por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/14, e chegou à terceira vitória consecutiva. A equipe paulista soma nove pontos e perdeu apenas um set nas três partidas disputadas até aqui.

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O Minas também confirmou o favoritismo diante do Brasília e venceu por 3 sets a 0. As parciais foram de 25/19, 25/15 e 25/17, resultado que levou a equipe mineira aos oito pontos na classificação. Ana Rüdiger foi o principal destaque da partida, terminou com 16 pontos e recebeu o Troféu Viva Vôlei.

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