Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Pintou o campeão? Flamengo dispara e Palmeiras despenca em corrida pelo título

Rubro-Negro venceu o último duelo, enquanto o Alviverde ficou no empate

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
30/10/2026 10:14
Atualizado há 40 minutos
Supervisionado porGabriel Harb,
Favorite o Lance! no Google
Rubro-Negro venceu o Vasco e abriu três pontos de vantagem do Alviverde (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Rubro-Negro venceu o Vasco e abriu três pontos de vantagem do Alviverde (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Com o tropeço do Palmeiras, o Flamengo está cada vez mais perto de conquistar o Brasileirão. A Opta, plataforma de dados e estatísticas do futebol, calcula em 84,7% a probabilidade de o Rubro-Negro carioca levantar a taça. O Palmeiras, vice-líder da competição, aparece com somente 15,3%.

Na mesma linha, o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) também aponta o Rubro-Negro com maior chance, no entanto, um pouco a mais que a Opta. Na conta, os cariocas somam 87,3% de chance de ser campeão, enquanto a equipe paulista fica com 12,7%.

continua após a publicidade

A última rodada foi a causadora dessa vantagem imposta pelo Rubro-Negro. Na quarta-feira (28), o Verdão ficou no 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro, e deixou escapar pontos importantes. Na quinta-feira (29), o Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1, no Estádio Nilton Santos, e abriu três pontos de vantagem na ponta da tabela. No momento são 73 na contagem para os cariocas, enquanto os paulistas estão com 70.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Flamengo ou Palmeiras, quem leva o Brasileirão?

Os dois protagonistas da briga ainda se encontram na 36ª rodada, em São Paulo. Mesmo assim, o Palmeiras não passa o Flamengo se vencer o confronto e a diferença atual for mantida, por causa dos critérios de desempate.

continua após a publicidade

➡️Ex-Palmeiras abre o jogo sobre possível retorno ao Brasil

O calendário também pesa a favor da equipe carioca. Eliminado das demais competições, o Flamengo pode se dedicar apenas ao Brasileirão. O Palmeiras vive realidade oposta: está na semifinal da Copa do Brasil e na decisão da Libertadores, o que impõe um desgaste maior ao elenco alviverde, necessitando de uma boa rodagem no plantel de Abel Ferreira.

➡️Flamengo ganha rodada contra o Palmeiras e fica mais perto do título, mas mantém cautela

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, na quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília). Um dia depois, na quinta (5), no mesmo horário, o Palmeiras encara o Remo no Nubank Parque.

continua após a publicidade
Palmeiras derrotou o Flamengo no encontro no primeiro turno (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Palmeiras derrotou o Flamengo no encontro no primeiro turno (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Agenda do Flamengo

  • Grêmio (C) - 04/11, 19h30 (de Brasília) - Brasileirão
  • Athletico-PR (C) - 18/11 - Brasileirão
  • Palmeiras (F) - 22/11 - Brasileirão

Agenda do Palmeiras

  • Vasco (C) - 01/11 - Copa do Brasil (ida da semifinal)
  • Remo (C) - 05/11, 19h30 (de Brasília) - Brasileirão
  • Cruzeiro (F) - 18/11 - Brasileirão
  • Flamengo (C) - 22/11 - Brasileirão
Tudo sobre
Sugerida para você!
Coutinho e Marlon Freitas discutem por lance polêmico durante clássico (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Santos x Palmeiras: veja discussão de Coutinho e Marlon Freitas

Há 6 minutos
Alisson santana (reprodução Shakthar)

Futebol Internacional

Cria do Atlético, Alisson abre o coração após primeira convocação para a Seleção Brasileira

Há 18 minutos
David comemora gol da virada do Vasco contra o Olimpia

Vasco

David, do Vasco, é intimado pela polícia e terá que entregar passaporte; entenda

Há 18 minutos
Savarino é marcado de perto por Maripán e Ronaldo no duelo entre Fluminense e Internacional

Futebol Nacional

Corinthians e Inter preocupam na reta final do Brasileirão; veja projeção de rebaixamento

Há 34 minutos
Andrés Gómez reclama da expulsão na vitória do Vasco contra o Boca

Vasco

Departamento Médico: Andrés Gómez e Paulo Henrique preocupam para Palmeiras x Vasco?

Há 44 minutos
Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.

Futebol Nacional

CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

Há 1 hora
Mais LANCE!
Lucas Moura

Lucas Moura encerra longo jejum e dá passo importante em retorno pelo São Paulo

Jogador com dorsal 10 sai de ambulância cercado pela equipe médica durante jogo de futebol; torcedores ao fundo.

Atlético atualiza situação de Vitão após choque de cabeça com Delfim

Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras contra a LDU

Retorno de lesionado amplia opções de Abel no Palmeiras

Craque do Barcelona comentou sobre contato rubro-negro (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-Palmeiras abre o jogo sobre possível retorno ao Brasil

Jonathan Jesus na Arena MRV, em Atlético-MG x Cruzeiro, usando moletom azul com logo da Cruzeiro.

Jonathan Jesus, do Cruzeiro, reage a elogios de Ancelotti

Jogadores do Corinthians comemorando

Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão

Jogador do Corinthians em coletiva de imprensa, diante do microfone, fundo com patrocinadores.

Finazzi diz que queda de 2007 foi premeditada e alerta Corinthians: 'Obrigação'

Artur Jorge na Arena MRV

Análise: Cruzeiro faz clássico mais criativo de 2026, mas sofre

Dorival Jr.

Suspensão abre disputa por vaga na defesa do São Paulo para o Majestoso

Atlético Mineiro x Cruzeiro em disputa de bola na área, com torcedores ao fundo.

Análise: Sequência negativa acende alerta no Atlético antes das decisões

Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

ANÁLISE: Pedro Emanuel errou ao poupar jogadores em Vasco x Flamengo?

Morumbis cheio com a torcida do Santos

Santos está próximo de jogar no Morumbis contra o Grêmio; saiba mais

Kaio Jorge comemora gol

Cruzeiro: Kaio Jorge dá 'sugestão' ao Atlético-MG após clássico