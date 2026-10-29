Gol perdido em Vasco x Flamengo gera revolta: 'Não existe'

Em jogo eletrizante, o Flamengo venceu o Vasco por 4 a 1 no Nilton Santos na noite desta quinta-feira (29). Pedro desencantou em dose dupla após seis jogos sem marcar, e Samuel Lino fez os outros dois da goleada rubro-negra. Lescano descontou para o Cruz-Maltino, que teve atuação de bastante volume, mas pouca eficiência.

➡️ Veja gols em Vasco x Flamengo: Pedro abre o placar e Lescano empata

Aos 36 minutos da primeira etapa, Cuiabano faz o cruzamento rasteiro pela esquerda, a bola cruza a área inteira e encontra Marino praticamente na marca do pênalti. O atacante chuta de primeira e manda por cima do gol de Rossi, com muito perigo. Veja o lance:

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Veja a repercussão:

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: quinta, 29 de outubro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (Streamig)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)