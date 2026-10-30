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CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

Confronto entre Palmeiras e Flamengo está marcado para a 36ª rodada e pode ser decisivo na disputa pelo título

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 10:16
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Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.
Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. O documento, publicado nesta quinta-feira (29), estabelece datas, horários e estádios dos 20 confrontos que serão disputados nas duas próximas etapas da competição.

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Um dos principais destaques da programação é o duelo entre Palmeiras e Flamengo, marcado para o dia 21 de novembro, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada. O confronto pode ter peso decisivo na disputa pelo título nacional, já que os clubes estão envolvidos na briga pela liderança.

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Antes de chegar à 35ª rodada, o Brasileirão ainda terá jogos pendentes e uma pausa no calendário. A 33ª rodada será encerrada neste fim de semana, com Corinthians x Mirassol nesta sexta-feira (30), às 20h, e Coritiba x Vitória no sábado (31), às 16h. Na sequência, a 34ª rodada será disputada entre os dias 2 e 6 de novembro.

Depois desse período, o Campeonato Brasileiro terá uma pausa para a Data Fifa de novembro. A Seleção Brasileira enfrenta o Japão no dia 14, às 7h15 (de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. Os dois amistosos serão realizados no Estádio Nacional de Singapura e marcarão os últimos compromissos da equipe em 2026.

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Com o encerramento da Data Fifa, o Brasileirão será retomado com a 35ª rodada, programada para os dias 14, 18 e 19 de novembro. Já a 36ª rodada terá partidas entre 21 e 25 de novembro, com jogos distribuídos por quatro datas.

Veja as datas e jogos

35ª rodada

  1. Mirassol x Atlético-MG (Maião): sábado (14/11), às 18h30;
  2. Coritiba x Santos (Couto Pereira): quarta-feira (18/11), às 19h30;
  3. Remo x Chapecoense (Mangueirão): quarta-feira (18/11), às 20h;
  4. Flamengo x Athletico-PR (Maracanã): quarta-feira (18/11), às 20h30;
  5. Cruzeiro x Palmeiras (Mineirão): quarta-feira (18/11), às 20h30;
  6. Corinthians x Botafogo (Neo Química Arena): quarta-feira (18/11), às 21h30;
  7. Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio): quarta-feira (18/11), às 21h30;
  8. Vasco x Internacional (São Januário): quinta-feira (19/11), às 19h30;
  9. Vitória x Bragantino (Barradão): quinta-feira (19/11), às 19h30;
  10. São Paulo x Fluminense (Morumbis): quinta-feira (19/11), às 21h30.

36ª rodada

  1. Palmeiras x Flamengo (Nubank Parque): sábado (21/11), às 16h30;
  2. Bahia x Coritiba (Arena Fonte Nova): sábado (21/11), às 17h30;
  3. Chapecoense x Cruzeiro (Arena Condá): sábado (21/11), às 21h;
  4. Athletico-PR x Remo (Arena da Baixada): domingo (22/11), às 16h;
  5. Fluminense x Mirassol (Maracanã): domingo (22/11), às 18h30;
  6. Bragantino x Vasco (Cícero de Souza Marques): domingo (22/11), às 19h30;
  7. Internacional x Vitória (Beira-Rio): segunda-feira (23/11), às 19h30;
  8. Botafogo x São Paulo (Nilton Santos): segunda-feira (23/11), às 20h;
  9. Santos x Grêmio (Morumbis): segunda-feira (23/11), às 21h;
  10. Atlético-MG x Corinthians (Arena MRV): quarta-feira (25/11), às 20h.
O primeiro jogo da rodada está marcado para as 19:30h (horário de Brasília)(Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)
Troféu do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

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