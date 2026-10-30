A semana de clássicos foi extremamente favorável ao Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão. Enquanto o Palmeiras tropeçou diante do Santos, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do Vasco e construiu uma goleada por 4 a 1 no Estádio Nilton Santos. Dois concorrentes atuando como visitantes, mas com resultados bem diferentes. O time de Leonardo Jardim fez a sua parte e aproveitou a oportunidade para abrir uma vantagem importante na liderança.

Agora, o Flamengo tem três pontos a mais que o Palmeiras e também leva vantagem nos critérios de desempate. São duas vitórias a mais, além de um saldo de gols superior: 40 contra 34. O Rubro-Negro também marcou mais vezes ao longo da competição, com 68 gols, diante de 56 do rival paulista. Portanto, a distância entre os concorrentes vai além da pontuação e coloca o líder em uma situação ainda mais confortável a cinco rodadas do fim.

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A vitória sobre o Vasco ganha ainda mais peso pelo momento da competição. Restam apenas cinco partidas, e o Flamengo tem um caminho que oferece boas oportunidades para consolidar a vantagem. O time enfrenta Grêmio e Athletico no Rio de Janeiro, encara o Palmeiras fora de casa, visita o Coritiba e encerra sua participação diante da Chapecoense, novamente como mandante.

O confronto direto contra o Palmeiras, marcado para 21 de novembro, na casa do adversário, pode ser determinante. A depender dos resultados das rodadas anteriores, o Flamengo tem a possibilidade de chegar ao duelo em condições de encaminhar ou até confirmar o título no estádio do rival. Um cenário que daria um significado ainda maior à vantagem construída, diante de um adversário com quem vem mantendo grandes disputas nos últimos anos.

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Do outro lado, o Palmeiras também terá compromissos importantes fora do Brasileirão. Além dos cinco jogos restantes no campeonato, a equipe disputa a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco e a decisão da Libertadores diante do Estudiantes. A sequência de partidas decisivas aumenta a exigência física e mental do elenco paulista, enquanto o Flamengo tenta aproveitar a reta final para concentrar suas forças na busca pelo título nacional.

O calendário, portanto, aparece como mais um elemento favorável ao Rubro-Negro. Mas não representa garantia de conquista. O próprio Flamengo ainda terá desafios importantes, especialmente o confronto direto em São Paulo e os dois compromissos como visitante. A vantagem construída precisa ser administrada com a mesma intensidade demonstrada na goleada sobre o Vasco.

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Jogadores do Flamengo após a vitória contra o Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jardim mantém os pés no chão

Apesar do cenário favorável, Leonardo Jardim fez questão de frear qualquer clima de euforia após o clássico. O treinador rubro-negro reconheceu a importância do resultado, mas destacou que a vantagem ainda não representa uma definição na disputa pelo título.

— A vitória nos permite ter uma vantagem de três pontos. É só isso que significa. Semana que vem tem um jogo extremamente importante. Precisamos de quatro vitórias e será jogo a jogo. Falta muito campeonato — analisou.

A declaração traduz o cuidado que o Flamengo precisa ter neste momento. A equipe ganhou a rodada, ampliou a vantagem e passou a reunir argumentos ainda mais fortes na briga pelo título. No entanto, cinco partidas ainda separam o time da taça, e qualquer tropeço pode recolocar o Palmeiras na disputa.

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O Flamengo saiu da semana de clássicos com uma vantagem que não tinha antes e com a possibilidade de transformar o confronto direto em um capítulo histórico da temporada. A goleada sobre o Vasco mostrou a força do líder, mas a cautela de Jardim lembra que o trabalho ainda não terminou. O título está mais próximo, mas precisa ser conquistado dentro de campo.

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