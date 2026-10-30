Samuel Lino vive seu melhor momento desde que chegou ao Flamengo. Os dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quinta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, foram mais uma demonstração da evolução do atacante, que se tornou uma das principais referências técnicas da equipe de Leonardo Jardim. Em campo, os números comprovam o crescimento. Fora dele, a relação com a torcida também ganha novos capítulos.

A transformação do camisa 16 ficou ainda mais evidente após a pausa para a Copa do Mundo. Samuel Lino passou a exercer uma função diferente no Flamengo, deixando de ser apenas aquele ponta de velocidade que buscava o enfrentamento individual e a linha de fundo. Com Jardim, ganhou mais liberdade para participar da construção, aproximar-se dos companheiros e aparecer em zonas centrais do campo. Também passou a finalizar mais e assumir responsabilidades na criação das jogadas.

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O resultado aparece na comparação entre suas duas temporadas. Em 2026, o atacante superou com folga os números que havia registrado no ano anterior, tanto em gols quanto em assistências. A evolução também aparece na participação ofensiva, na frequência com que participa de gols e nas avaliações individuais.

Comparativo de Samuel Lino: 2025 x 2026

Estatística 2025 2026 Jogos 31 53 Gols 4 14 Assistências 5 13 Participações em gols 9 27 Minutos por participação em gol 217' 128' Passes decisivos por jogo 1,3 1,8 Duelos ganhos por jogo 4,0 4,5 Dribles certos por jogo 1,5 1,0 Desarmes ganhos por jogo 1,2 1,6

No Campeonato Brasileiro, o desempenho é ainda mais expressivo: são 20 participações em gols em 32 partidas. Ao todo, Samuel Lino soma 14 gols e 13 assistências em 53 jogos na temporada. A capacidade de participar diretamente das jogadas decisivas ajuda a explicar por que o atacante se consolidou como um dos grandes destaques do futebol brasileiro em 2026.

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Samuel Lino em Vasco x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Contra o Vasco, o camisa 16 voltou a mostrar essa versatilidade. Foram dois gols, mas sua participação não ficou restrita à finalização. O atacante também contribuiu na construção ofensiva e teve números expressivos durante a goleada rubro-negra.

Números de Samuel Lino contra o Vasco

⚽ 2 gols; 👟 3 finalizações, todas no gol; 🔑 3 passes decisivos; 💪 5 de 12 duelos ganhos; ⤴️ 2 interceptações; 🆚 2 desarmes; 👊 2 faltas sofridas.

Sintonia com a torcida

A sintonia com a torcida também chamou a atenção. Nas comemorações dos dois gols, Samuel Lino percorreu o campo em direção aos rubro-negros presentes no estádio e festejou diante da torcida. Em uma das celebrações, chegou a tirar a camisa. Foram imagens que traduziram a identificação que vem sendo construída desde o seu retorno ao clube, em que foi revelado.

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Comemoração FOD@ do Samuel Lino com a torcida do Flamengo no terceiro gol contra o Vasco. https://t.co/OKgoWE3q1C — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) October 30, 2026

Depois da partida, o atacante falou sobre a relação com os torcedores e reconheceu a exigência de quem está acostumado a acompanhar um Flamengo vencedor.

— Nos últimos anos, o Flamengo ganhou praticamente tudo. Então, o torcedor está acostumado a ganhar jogadores de peso. É isso que ele espera. Um dia eles vão criticar, tudo bem, um dia eles vão te abraçar, mas o torcedor do Flamengo nunca vai te abandonar — declarou.

A fala ajuda a dimensionar o momento vivido pelo jogador. Samuel Lino chegou cercado de expectativa e precisou de tempo para encontrar seu espaço. Agora, apresenta números de protagonista, exerce uma função mais completa dentro de campo e demonstra identificação com a arquibancada.

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