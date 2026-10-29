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Samuel Lino valoriza elenco após vitória sobre o Vasco: 'A noite foi do Flamengo'

Atacante celebrou boa fase e dividiu méritos pelo resultado no clássico

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 23:25
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Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo
Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Samuel Lino destacou a atuação coletiva do Flamengo após a vitória sobre o Vasco. Um dos destaques do primeiro tempo, o atacante celebrou o próprio momento, mas dividiu com os companheiros os méritos pelo resultado.

Pela esquerda, Lino levou vantagem nos duelos com Puma Rodríguez e participou da jogada do segundo gol rubro-negro. Após a partida, ressaltou a importância de contribuir nesta reta final do Brasileirão.

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➡️Pedro e Samuel Lino comandam goleada do Flamengo sobre o Vasco

— Eu vivo um bom momento, graças a Deus, mas hoje a noite foi do Flamengo. O protagonismo inteiro foi do grupo. O grupo hoje foi fantástico, a gente pôde fazer um placar largo e sair daqui com os três pontos. Fico feliz de estar ajudando o Flamengo, ajudando o grupo nesta reta final de campeonato e fico feliz pela minha temporada.

Samuel Lino destaca opções do ataque do Flamengo

O atacante também valorizou a quantidade de jogadores do setor ofensivo que atravessam boa fase. Para Lino, a divisão do protagonismo ao longo da temporada fortalece o Rubro-Negro na disputa por títulos.

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— O Flamengo tem jogadores de qualidade, jogadores de nível altíssimo. Então cada um tem contribuído, tem feito o seu e, em cada parte do ano, cada um tem o seu protagonismo. Fico feliz por três, quatro, cinco jogadores ali no nosso grupo do ataque estarem a destacar-se. Isso é bom para nós, é muito bom para o Flamengo e para o que o Flamengo disputa. Disputa títulos e tudo, então ter jogadores neste nível, nesta fase boa, só ajuda.

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Samuel Lino em Flamengo x Vasco
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