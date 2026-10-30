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Royal classifica vitória do Flamengo como de campeão e revela surpresa sobre o Vasco

Lateral atuou improvisado na esquerda e destacou a confiança conquistada com a goleada por 4 a 1

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 09:00
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"Vitória de time campeão". Foi assim que o lateral-direito Emerson Royal, que atuou improvisado na esquerda, classificou a vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Vasco nesta quinta-feira (29), pelo Brasileirão. O jogador destacou o quanto o triunfo diante do rival dá confiança para a sequência da temporada. Além disso, revelou surpresa com a postura da equipe de São Januário em campo.

— Hoje era contra um rival que tem uma qualidade extrema, tem bons jogadores, é um time muito bem treinado. É um clássico. Então, esse jogo era muito importante para nossa vantagem dentro do campeonato. Então, sim, é uma daquelas vitórias que a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente sabe que é uma vitória de time campeão. Temos que passar por momentos como esse, e a gente vai seguir fazendo nosso trabalho, e a vitória de hoje nos dá muita confiança para o próximo jogo — iniciou Royal.

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Emerson Royal em Flamengo x Vasco
Emerson Royal em Flamengo x Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Sinceramente, esperava uma postura talvez um pouco diferente. Achei que eles iam esperar um pouquinho mais a gente ali atrás, mas eles jogaram de igual para igual. Eu sabia da qualidade que tinha o Vasco, já esperava um time ofensivo em determinados momentos, mas, como você falou, eles tiveram a posse de bola durante algum momento ali da partida, onde a gente conseguiu aproveitar também os contra-ataques, que não é o que a gente é acostumado a fazer, mas isso demonstra que a gente está preparado para o que o adversário fizer — completou.

Por conta da ausência de Alex Sandro e com Ayrton Lucas no banco, Royal atuou improvisado pelo lado esquerdo. Sobre o tema, o jogador afirmou que todo mundo quer estar em campo, independentemente da posição.

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— Todo o mundo quer jogar, isso é óbvio, não tem como fugir disso, todo o mundo quer jogar, quer estar em campo, mas, mais do que isso, todo o mundo quer ganhar. Eu acredito que esse é o ponto principal. Então, é um apoiar no outro. Se o nosso companheiro faz uma boa partida, a gente está aqui para comemorar. Quando é o seu momento e você faz uma boa partida, ele está ali para comemorar junto com você. E, como eu falei, isso é um grupo, não tem como fugir muito. Quando o grupo está forte, fortalecido, como está o Flamengo, e com a qualidade que a gente tem, é difícil que a gente perca jogos. Então isso vem fortalecendo a gente bastante — detalhou Royal.

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