Rivais reagem a Samuel Lino em Flamengo x Vasco: 'Não é possível'
Atacante levou a melhor sobre Puma Rodríguez e participou do segundo gol do Flamengo no clássico
Samuel Lino chamou a atenção de torcedores rivais pelo desempenho no primeiro tempo de Flamengo x Vasco, na noite desta quinta-feira (29). A atuação do atacante rubro-negro rendeu comentários nas redes sociais durante o clássico.
O jogador levou vantagem nos duelos com Puma Rodríguez e foi uma das principais opções ofensivas do Flamengo contra o Vasco pela esquerda. Além de dar trabalho à marcação vascaína, Lino participou da jogada do segundo gol rubro-negro. No segundo tempo, ainda ampliou o placar para 3 a 1.
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A atuação não passou despercebida entre os rivais, que repercutiram o desempenho do atacante. Confira algumas reações:
Como chegam Vasco e Flamengo?
O Vasco se recuperou da eliminação da Sul-Americana após vencer o Corinthians de virada de São Januário. Com o resultado, o Cruz-Maltino se afastou ainda mais da zona do rebaixamento e também deu a resposta de que a torcida queria dentro das quatro linhas.
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O treinador Pedro Emanuel tem o dilema de como vai escalar sua equipe para o confronto entre Flamengo e Vasco, já que no domingo (1) já tem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Paulo Henrique e Andrés Gómez devem ser preservados por conta de pequenas lesões que os dois vêm lidando.
O Rubro-Negro, líder do Brasileirão com 70 pontos, chega motivado após conquistar três vitórias seguidas na competição. Depois de ser eliminado da Libertadores pelo Estudiantes, da Argentina, na semana passada, o time comandado por Leonardo Jardim concentra suas atenções na luta pelo título nacional. Expectativa de jogão para Flamengo x Vasco.
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