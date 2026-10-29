Após a derrota do Vasco para o Flamengo nesta quinta-feira (29), pelo Brasileirão, torcedores do Cruz-Maltino mandaram recados ao técnico Pedro Emanuel. A partida terminou em 4 a 1 para o time comandado por Leonardo Jardim, que venceu com dois gols de Pedro e um de Samuel Lino.

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Com o resultado negativo, o Vasco permanece com 38 pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação.

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Vasco e Flamengo se enfrentaram no Nilton Santos pelo Brasileirão (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Folhapress)

Como foram os gols?

O gol que abriu o placar veio aos dez minutos de partida, após cabeceio de Pedro. O lateral uruguaio Guillermo Varela cruzou da direita e o camisa 9, sozinho na área, finalizou para colocar o Flamengo na frente. Cinco minutos depois, foi a vez do Vasco: após cruzamento de Brenner, Alan Lescano bateu de perna esquerda no canto de Rossi e deixou tudo igual.

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Na reta final do primeiro tempo, Pedro marcou o segundo gol do Rubro-Negro. Após jogada individual de Samuel Lino, finalização do camisa 16 e rebote de Léo Jardim, Pedro empurrou para o fundo das redes. Na segunda etapa, Samuel Lino ampliou aos oito minutos: após arrancada de Arrascaeta no contra-ataque, a bola sobrou para o atacante, que bateu colocado no canto esquerdo do arqueiro vascaíno.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Lino marcou mais uma vez. Após bela jogada do zagueiro Léo Ortiz e chute no travessão, a bola sobrou pro atacente que bateu colocado no ângulo esquerdo.