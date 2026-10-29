Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Flamengo

Treinador foi criticado por escolhas no Clássico dos Milhões

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 22:14
Atualizado há 13 minutos
Favorite o Lance! no Google
Pedro Emanuel durante jogo do Vasco
Pedro Emanuel comandou o Vasco contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Após a derrota do Vasco para o Flamengo nesta quinta-feira (29), pelo Brasileirão, torcedores do Cruz-Maltino mandaram recados ao técnico Pedro Emanuel. A partida terminou em 4 a 1 para o time comandado por Leonardo Jardim, que venceu com dois gols de Pedro e um de Samuel Lino.

➡️Ex-Flamengo e Vasco, Hugo Moura comenta fase artilheira na Arábia e dá palpite para o clássico

Com o resultado negativo, o Vasco permanece com 38 pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação.

Veja alguns comentários:

Nilton (Vasco) e Plata (Flamengo) se cumprimentam no Fla x Vas, sob chuva.
Vasco e Flamengo se enfrentaram no Nilton Santos pelo Brasileirão (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Folhapress)

Como foram os gols?

O gol que abriu o placar veio aos dez minutos de partida, após cabeceio de Pedro. O lateral uruguaio Guillermo Varela cruzou da direita e o camisa 9, sozinho na área, finalizou para colocar o Flamengo na frente. Cinco minutos depois, foi a vez do Vasco: após cruzamento de Brenner, Alan Lescano bateu de perna esquerda no canto de Rossi e deixou tudo igual.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Na reta final do primeiro tempo, Pedro marcou o segundo gol do Rubro-Negro. Após jogada individual de Samuel Lino, finalização do camisa 16 e rebote de Léo Jardim, Pedro empurrou para o fundo das redes. Na segunda etapa, Samuel Lino ampliou aos oito minutos: após arrancada de Arrascaeta no contra-ataque, a bola sobrou para o atacante, que bateu colocado no canto esquerdo do arqueiro vascaíno.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Lino marcou mais uma vez. Após bela jogada do zagueiro Léo Ortiz e chute no travessão, a bola sobrou pro atacente que bateu colocado no ângulo esquerdo.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro Lescano (Flamengo) disputa a bola com adversário durante jogo de futebol

Fora de Campo

Gol perdido em Vasco x Flamengo gera revolta: 'Não existe'

Há 2 horas
Reinier (Atlético Mineiro) com a bola, em duelo com jogador do time azul durante partida de futebol.

Fora de Campo

Gol perdido em Atlético-MG x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'

Há 2 horas
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-INTER

Fora de Campo

Jornalista da ESPN vê equilíbrio entre Milan e Inter: 'Favoritismo é pequeno'

Há 4 horas
Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026

Santos

Ancelotti elogia Gabigol e explica ausência em convocação da Seleção: 'Estamos avaliando'

Há 6 horas
Decisão de Raphael Claus é fortemente contestada nas redes sociais por torcedores (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

IA crava placar de Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão

Há 14 horas
Flamengo x Vasco - 03.05.2026 - 14ª rodada do Brasileirão - Maracanã

Fora de Campo

Inteligência artificial crava vencedor em Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Há 15 horas
Mais LANCE!
Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League

Estevão vira assunto no exterior após eliminação do Chelsea: 'Não vai'

Wallace e Yan, jogadores do Red Bull, celebram durante partida de futebol em estádio.

Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Precisava'

Dorival Júnior durante Bahia e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Abel Ferreira em Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após empate

Flávio Rodrigues apitando Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Flamengo reage à polêmica em Santos x Palmeiras: 'Claro'

Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Pênalti não marcado em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Escandoloso'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (28)

Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'

Marc Cucurella treinando com o Real Madrid, camisa verde camuflada, ao lado de colega.

Cucurella desafia Baena para luta de boxe: 'Desperta o pior em mim'

Morgan Gibbs-White em ação pela Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram)

Meia da Premier League tem casa assaltada e aumenta onda de crimes contra jogadores

Palmeiras e Santos se enfrentam na baixada santista nesta quarta-feira (28) (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

IA crava autor de dois gols no clássico Santos x Palmeiras

São José: elenco de futebol em grupo com faixa FORÇA MIGUEL! ESTAMOS COM VOCÊ. DEUS ABENÇOE.

Corinthians lamenta morte de goleiro de 14 anos do São José

Jornalista destacou as atuações recentes do camisa 9 do Peixe (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Jornalista aponta trunfo do Santos desta temporada

Jornalista destacou a ação do Rubro-Negro antes do confronto contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Rizek é sincero sobre Flamengo na Libertadores: 'Venho dizendo'