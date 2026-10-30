Após a vitória do Corinthians sobre o Mirassol pelo Brasileirão nesta sexta-feira (30), alguns torcedores mandaram recados a Clarence Seedorf. O treinador recebeu elogios após a vitória que deu três pontos fundamentais ao time na briga contra o rebaixamento. Os gols foram de Matheus Bidu e Kaio César.

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Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Como foram os gols em Corinthians x Mirassol?

O primeiro gol da partida veio aos 13 minutos do segundo tempo para o Corinthians. Matheuzinho cruzou da direita para a esquerda e Matheus Bidu, de carrinho, finalizou, colocando o time de Seedorf em vantagem. O segundo foi marcado por Kaio César aos 35 minutos. O camisa 37 conduziu da direita para a esquerda e bateu colocado no canto direito de Walter.

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Classificação e próximos jogos

Com a vitória por 2 a 0, o Corinthians chega aos 36 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, o time tem o clássico com o São Paulo pela frente. O Majestoso está marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, com mando de campo tricolor. O Mirassol, por sua vez, está uma posição acima, com apenas um ponto a mais, e vai enfrentar a Chapecoense, fora de casa, na terça-feira (3),às 19h30.

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