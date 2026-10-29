Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atuação de Weverton em Grêmio x Athletico vira assunto: 'Não merece'

Goleiro foi fundamental para o resultado da partida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 23:34
Favorite o Lance! no Google
Goleiro do Grêmio em chute ao gol durante Grêmio x Weverton
Weverton em jogo contra o Athletico no Brasileirão (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

A atuação do goleiro Weverton na vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Athletico, nesta quinta-feira (29), na Arena, virou assunto nas redes sociais. O camisa 1 teve papel determinante no resultado que garantiu três pontos cruciais para a equipe gaúcha no Brasileirão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o triunfo em casa, a equipe comandada por Renato Gaúcho atingiu os 37 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mantendo a reação na luta contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários:

Jogador do Grêmio em uniforme azul-preto em campo durante Grêmio x CAP.
Grêmio recebeu o Athletico em casa (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Grêmio é cobrado na Justiça por dívida em ar-condicionado da Arena

O Grêmio foi acionado na Justiça do Rio Grande do Sul por conta de uma dívida referente a serviços de ar-condicionado prestados na Arena. A cobrança é movida pela empresa Aitek Serviços de Instalação de Comércio de Máquinas, que exige R$ 51.952,16 do clube gaúcho. A informação foi divulgada inicialmente pela "ESPN".

➡️ Simule as últimas rodadas do Brasileirão 2026!

De acordo com a publicação, o valor original somava R$ 59.402,50, distribuído em oito notas fiscais emitidas entre abril de 2025 e março de 2026. A empresa afirma que tentou uma conciliação amigável durante três meses e recebeu apenas R$ 14.502,50 do montante total. Diante da alegação gremista de que não havia dinheiro em caixa para quitar o saldo restante, a prestadora optou pela via judicial. As tarefas contratadas englobavam manutenção, higienização, recarga de gás e conserto dos aparelhos do estádio.

continua após a publicidade

O processo tramita em estágio inicial, e a agremiação ainda não foi citada oficialmente. Procurado pela reportagem da "ESPN", o Tricolor não se manifestou.

Grêmio em situação delicada

A ação judicial expõe mais um capítulo do momento financeiro conturbado vivido pelo Grêmio em 2026, ano em que a diretoria registrou um déficit de R$ 124 milhões apenas no primeiro semestre. Recentemente, a instituição também admitiu pendências com a empresa LE Soccer (R$ 4,1 milhões) e com a Thinkball (R$ 626 mil), ambas ligadas à contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves, que deixou Porto Alegre em janeiro rumo ao futebol mexicano.

continua após a publicidade

O cenário delicado fora dos gramados se reflete no desempenho esportivo. A sete rodadas do encerramento da Série A, a equipe amarga a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro Emanuel durante jogo do Vasco

Fora de Campo

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após derrota para o Flamengo

Há 1 hora
Pedro Lescano (Flamengo) disputa a bola com adversário durante jogo de futebol

Fora de Campo

Gol perdido em Vasco x Flamengo gera revolta: 'Não existe'

Há 2 horas
Reinier (Atlético Mineiro) com a bola, em duelo com jogador do time azul durante partida de futebol.

Fora de Campo

Gol perdido em Atlético-MG x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'

Há 3 horas
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-INTER

Fora de Campo

Jornalista da ESPN vê equilíbrio entre Milan e Inter: 'Favoritismo é pequeno'

Há 5 horas
Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026

Santos

Ancelotti elogia Gabigol e explica ausência em convocação da Seleção: 'Estamos avaliando'

Há 7 horas
Decisão de Raphael Claus é fortemente contestada nas redes sociais por torcedores (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

IA crava placar de Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão

Há 15 horas
Mais LANCE!
Flamengo x Vasco - 03.05.2026 - 14ª rodada do Brasileirão - Maracanã

Inteligência artificial crava vencedor em Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League

Estevão vira assunto no exterior após eliminação do Chelsea: 'Não vai'

Wallace e Yan, jogadores do Red Bull, celebram durante partida de futebol em estádio.

Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Precisava'

Dorival Júnior durante Bahia e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrota

Abel Ferreira em Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após empate

Flávio Rodrigues apitando Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Flamengo reage à polêmica em Santos x Palmeiras: 'Claro'

Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Pênalti não marcado em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Escandoloso'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (28)

Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'

Marc Cucurella treinando com o Real Madrid, camisa verde camuflada, ao lado de colega.

Cucurella desafia Baena para luta de boxe: 'Desperta o pior em mim'

Morgan Gibbs-White em ação pela Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram)

Meia da Premier League tem casa assaltada e aumenta onda de crimes contra jogadores

Palmeiras e Santos se enfrentam na baixada santista nesta quarta-feira (28) (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

IA crava autor de dois gols no clássico Santos x Palmeiras

São José: elenco de futebol em grupo com faixa FORÇA MIGUEL! ESTAMOS COM VOCÊ. DEUS ABENÇOE.

Corinthians lamenta morte de goleiro de 14 anos do São José

Jornalista destacou as atuações recentes do camisa 9 do Peixe (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Jornalista aponta trunfo do Santos desta temporada

Jornalista destacou a ação do Rubro-Negro antes do confronto contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Rizek é sincero sobre Flamengo na Libertadores: 'Venho dizendo'