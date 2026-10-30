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Torcedores reagem à possível nova camisa do Flamengo: 'Espanta títulos'

Projeção feita é do uniforme de 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 08:30
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Camisa do Flamengo
Camisa do Flamengo 2027 foi projetada nas redes sociais (Foto: Reprodução)

O possível novo uniforme do Flamengo para a temporada 2027 surgiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre os torcedores. Em imagem divulgada pelo portal Coluna do Fla, a projeção do modelo titular do Rubro-Negro apresenta novos detalhes em comparação à versão atual.

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Veja a imagem e alguns comentários:

Camisa do Flamengo com a logo do BRB (Foto: Divulgação/Flamengo)
Camisa do Flamengo de 2026 (Foto: Divulgação/Flamengo)

Conmebol rejeita protesto do Flamengo contra escalação de Rojo, do Estudiantes

A Comissão Disciplinar da Conmebol rejeitou o protesto do Flamengo contra a escalação do zagueiro Marcos Rojo no jogo de volta da semifinal contra o Estudiantes, disputado no dia 22 de outubro, no Maracanã. Além de negar o pedido, a entidade também recusou o pedido de medidas cautelares apresentado pelo clube brasileiro. Com a decisão, o time argentino está mantido na final e enfrentará o Palmeiras no dia 28 de novembro.

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Flamengo ainda pode recorrer à Conmebol

A decisão da Comissão Disciplinar considerou uma medida cautelar emitida em 21 de outubro pela vice-presidente da Câmara de Apelações do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Na ocasião, o órgão autorizou provisoriamente o zagueiro argentino a entrar em campo contra o Flamengo.

Apesar da decisão desfavorável, o Rubro-Negro ainda pode apresentar recurso à Comissão de Apelações da Conmebol. O prazo é de sete dias corridos, contados a partir do dia seguinte à notificação dos fundamentos da decisão.

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O caso também terá um novo capítulo no Tribunal Arbitral do Esporte. O TAS ainda julgará o mérito da apelação apresentada pelo Estudiantes em 12 de novembro. Até lá, a decisão da Conmebol mantém os argentinos na final da Libertadores.

Resposta do Flamengo

Em seu site oficial, o Flamengo disse que "recebe com tranquilidade" a decisão da Conmebol. Além disso, o clube disse que aguarda os desdobramentos do caso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS/TAS).

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"O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebe com tranquilidade a decisão da CONMEBOL de rever sua posição anterior e que acompanhará os desdobramentos do recurso interposto pelo Estudiantes perante o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS/TAS).

O Clube reafirma seu respeito às entidades envolvidas e seu compromisso com o cumprimento dos regulamentos, mantendo-se vigilante na defesa de seus direitos e interesses."

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Estudiantes publica nota oficial

Após a decisão da Comissão Disciplinar, o Estudiantes publicou em suas redes sociais o resultado.

"O Club Estudiantes de La Plata informa que a Comissão Disciplinar da CONMEBOL resolveu rejeitar integralmente a reclamação apresentada pelo Flamengo em relação à suposta escalação irregular de Marcos Rojo na semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores 2026, assim como seu pedido de medidas cautelares. ¡Nos vemos el 28, familia!"

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