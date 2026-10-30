Consórcio Fla-Flu coloca Maracanã à disposição do Vasco para duelo com o Palmeiras
A decisão final sobre a mudança de mando caberá ao Cruz-Maltino
A Fla-Flu Serviços informou ao Vasco que o Maracanã está à disposição para receber o confronto contra o Palmeiras, válido pela semifinal da Copa do Brasil. A possibilidade foi viabilizada pela ausência de conflitos de datas com os compromissos de Flamengo e Fluminense, além das boas condições do gramado. Segundo o consórcio, também haverá tempo suficiente para a recuperação do campo após a realização da partida.
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Dessa forma, a administração do estádio não apresenta qualquer obstáculo para que o duelo seja disputado no Maracanã. Inicialmente, o confronto está marcado para São Januário. Agora, caberá ao Vasco decidir se mantém a partida em sua casa ou se opta por levar o jogo para o Maracanã.
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Entenda a disputa do Vasco pelo Maracanã
A relação entre o Vasco e o Consórcio Fla-Flu em torno da utilização do Maracanã tem sido marcada por divergências nos últimos meses. Em agosto de 2026, o Cruz-Maltino tentou levar o confronto contra o Vitória, pelas quartas de final da Copa do Brasil, para o estádio, mas teve o pedido negado sob a justificativa de que o gramado precisava de um período de recuperação. O episódio gerou novo desgaste entre as partes e levou o clube a questionar judicialmente as restrições para utilizar o Maracanã.
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O capítulo mais recente dessa disputa aconteceu em outubro, quando o Vasco entrou na Justiça para garantir o Maracanã no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. Após decisões judiciais divergentes, o clube conseguiu autorização para utilizar o estádio, com a Justiça mantendo a liberação.
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