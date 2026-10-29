Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: siga Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Lance! faz cobertura em tempo real antes mesmo de a bola rolar no Nilton Santos

PorPedro WerneckLucas BayerPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 17:39
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Nilton Santos preparado para duelo entre Vasco e Flamengo
Nilton Santos preparado para duelo entre Vasco e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Vasco e Flamengo disputam um clássico determinante para as pretensões de ambos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (29). O confronto tem início marcado para as 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, mas o Lance! abre os trabalhos antes mesmo de a bola rolar. Com equipe de reportagem no local, traremos bastidores e atualizações em tempo real antes, durante e após o apito final. Acompanhe conosco!

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Ao vivo: siga Vasco x Flamengo com o Lance!

  • A delegação cruz-maltina chegou!
  1. Nossa equipe de reportagem mostra que, como prometido, o policiamento foi bastante reforçado para o clássico. Que o clima seja de paz no Nilton Santos!
  • O vestiário rubro-negro já está pronto para receber os jogadores!
  • Tem mais gente importante chegando para acompanhar o jogão de logo mais.
  • Duas horas para o jogo. Expectativa alta!
  • E o Lance!, claro, também já está no estádio para trazer todos os detalhes para você.
  • Pedrinho, presidente do Vasco, está na área!
  • Os dois times divulgaram a lista de relacionados.
  • Quem também tenta mudar o retrospecto negativo é Pedro Emanuel diante do compatriota Leonardo Jardim.
  • Nesta noite, o Cruz-Maltino tenta encerrar um longo jejum contra o Rubro-Negro em jogos do Campeonato Brasileiro. Quem vai levar a melhor?
  • Este é o retrospecto do Clássico dos Milhões no Nilton Santos:
  • Começa agora a nossa cobertura ao vivo do clássico!

Como chegam as equipes?

Os dois rivais buscam deixar para trás as recentes quedas em torneios da Conmebol para atingir suas metas na reta final da Série A. Depois do revés contra o Boca Juniors na Sul-Americana, o Cruz-Maltino reagiu com uma virada sobre o Corinthians por 3 a 2, ganhando fôlego importante em relação ao Z-4. Agora, a meta vascaína é selar matematicamente a manutenção na elite e garantir vaga na próxima edição da competição continental.

continua após a publicidade

O Rubro-Negro também respondeu rápido à desclassificação nos pênaltis diante do Estudiantes pela Libertadores: bateu o Atlético-MG pelo placar de 3 a 2, engatando a terceira vitória seguida no torneio nacional. O clube da Gávea já entra em campo assegurado na ponta da tabela após o empate sem gols entre Palmeiras e Santos, na quarta-feira (28), mas tem a chance de ampliar a vantagem na liderança para três pontos em caso de vitória no clássico carioca.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO - 33ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de outubro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
🕴️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro em Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Futebol Nacional

Como assistir Vasco x Flamengo pelo Amazon Prime?

Há 30 minutos
Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026

Santos

Ancelotti elogia Gabigol e explica ausência em convocação da Seleção: 'Estamos avaliando'

Há 2 horas
Matheus Pereira chuta contra o Atlético-MG na Arena MRV, jogo Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro

Como números explicam desvantagem do Cruzeiro nos clássicos em 2026

Há 2 horas
Jonathan Jesus no corredor do Maracanã

Cruzeiro

Ancelotti rasga elogios a Jonathan Jesus, do Cruzeiro

Há 3 horas
Jonathan Jesus no Barradão

Cruzeiro

Jonathan Jesus, do Cruzeiro, é convocado para a Seleção Brasileira

Há 3 horas
Rodrigo Garro

Corinthians

Garro sobre bastidores do Corinthians: 'Tem alguém dentro que talvez queira meu mal'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Gabriel Bontempo durante atuação contra o Palmeiras

Gabriel Bontempo é convocado para a Seleção e ganha elogios de Ancelotti: 'merecedor'

Seedorf

Seedorf dispara sobre vazamentos no Corinthians: 'As pessoas fofoqueiras estão muito expostas'

Arrascaeta à direita e Sosa à esquerda em partida de futebol, Flamengo em destaque

Vasco x Flamengo tem invasão de gringos que podem decidir o clássico

Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Mirassol

Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalações

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação

Ancelotti convoca a Seleção Brasileira para jogos em Singapura

Paulinho atuando com a camisa do Palmeiras.

Palmeiras convive com desfalques e perde dupla para ida da Copa do Brasil

Técnico do Santos, Cuca

Santos deve contar com o retorno de lesionados contra o Bragantino; entenda

Botafogo recebe o Racing no Nilton Santos (Foto: Divulgação)

Vasco x Flamengo: técnicos se posicionam sobre escolha do Nilton Santos para o clássico

Zé Lucas comemora gol

Jornal espanhol destaca Zé Lucas, do Cruzeiro: "Novo Casemiro'

Botafogo segue em crise na temporada

Opinião: Botafogo dá os piores sinais possíveis na reta final do Brasileirão

Artur Jorge chegando ao estádio

Cruzeiro: Artur Jorge busca primeira vitória no clássico

Flamengo x Vasco - 03.05.2026 - 14ª rodada do Brasileirão - Maracanã

Tropeço do Palmeiras faz Flamengo ter final de Copa do Mundo contra o Vasco; veja o cenário

Pedrinho x Bap

Entre a SAF e o Maracanã, Pedrinho e Bap travam uma guerra sem trégua em Vasco x Flamengo