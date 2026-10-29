AO VIVO: siga Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Vasco e Flamengo disputam um clássico determinante para as pretensões de ambos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (29). O confronto tem início marcado para as 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, mas o Lance! abre os trabalhos antes mesmo de a bola rolar. Com equipe de reportagem no local, traremos bastidores e atualizações em tempo real antes, durante e após o apito final. Acompanhe conosco!

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Ao vivo: siga Vasco x Flamengo com o Lance!

A delegação cruz-maltina chegou!

Nossa equipe de reportagem mostra que, como prometido, o policiamento foi bastante reforçado para o clássico. Que o clima seja de paz no Nilton Santos!

O vestiário rubro-negro já está pronto para receber os jogadores!

Tem mais gente importante chegando para acompanhar o jogão de logo mais.

Duas horas para o jogo. Expectativa alta!

E o Lance!, claro, também já está no estádio para trazer todos os detalhes para você.

Pedrinho, presidente do Vasco, está na área!

Os dois times divulgaram a lista de relacionados.

Quem também tenta mudar o retrospecto negativo é Pedro Emanuel diante do compatriota Leonardo Jardim.

Nesta noite, o Cruz-Maltino tenta encerrar um longo jejum contra o Rubro-Negro em jogos do Campeonato Brasileiro. Quem vai levar a melhor?

Este é o retrospecto do Clássico dos Milhões no Nilton Santos:

Começa agora a nossa cobertura ao vivo do clássico!

Como chegam as equipes?

Os dois rivais buscam deixar para trás as recentes quedas em torneios da Conmebol para atingir suas metas na reta final da Série A. Depois do revés contra o Boca Juniors na Sul-Americana, o Cruz-Maltino reagiu com uma virada sobre o Corinthians por 3 a 2, ganhando fôlego importante em relação ao Z-4. Agora, a meta vascaína é selar matematicamente a manutenção na elite e garantir vaga na próxima edição da competição continental.

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O Rubro-Negro também respondeu rápido à desclassificação nos pênaltis diante do Estudiantes pela Libertadores: bateu o Atlético-MG pelo placar de 3 a 2, engatando a terceira vitória seguida no torneio nacional. O clube da Gávea já entra em campo assegurado na ponta da tabela após o empate sem gols entre Palmeiras e Santos, na quarta-feira (28), mas tem a chance de ampliar a vantagem na liderança para três pontos em caso de vitória no clássico carioca.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO - 33ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de outubro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🕴️ Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho