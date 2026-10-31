Pedrinho sobre postura do consórcio Fla-Flu sobre Maracanã: 'Sei muito bem qual foi a intenção'
Presidente do Vasco diz que não pediu para utilizar o estádio na Copa do Brasil
O presidente do Vasco, Pedrinho, demonstrou desconfiança com a postura do Consórcio Fla-Flu após o comunicado que colocou o Maracanã à disposição do clube para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. No embarque da delegação cruz-maltina para São Paulo, neste sábado, o dirigente afirmou que não fez qualquer solicitação para utilizar o estádio e questionou a disposição dos responsáveis em estabelecer uma relação de reciprocidade com o clube.
— Quero ver se, numa necessidade, a gente vai ter essa reciprocidade. Para jogar no Maracanã, não vi posicionamento favorável do consórcio. Pelo contrário, fizeram de tudo para que o Vasco não jogasse. Gostaria que fosse uma abertura para um diálogo justo e sensato, mas não acredito nisso. As pessoas se acham espertas, mas não são, ainda mais nessa situação. Sei muito bem qual foi a intenção — declarou.
+Palmeiras e Vasco disputam premiação recorde na Copa do Brasil após restrições às bets
Pedrinho também ressaltou que o Vasco já tinha autorização para mandar a partida em São Januário e que as conversas sobre possíveis alternativas de estádio vinham sendo conduzidas diretamente com os responsáveis, sem qualquer pedido público ao consórcio.
— Eu não fiz nenhum pedido ao consórcio do Maracanã. Tinha autorização para jogar em São Januário. Me causa estranheza. Esse próprio consórcio não assinou um documento do acordo, enquanto Flamengo e Fluminense haviam assinado. Nunca vi, desde que estou no futebol, alguém oferecer um estádio publicamente para jogar — afirmou.
A relação entre Vasco e os administradores do Maracanã voltou a ficar estremecida recentemente. O clube de São Januário precisou recorrer à Justiça para tentar utilizar o estádio na partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, no dia 20 de outubro, após receber negativas de Flamengo e Fluminense.
Para o jogo de volta contra o Palmeiras, marcado para 8 de novembro, às 17h, o Vasco trabalha para conseguir as autorizações necessárias da Polícia Militar e do Ministério Público para ampliar a capacidade de São Januário para aproximadamente 25 mil torcedores.
Antes disso, neste domingo, às 16h, as equipes se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, pelo primeiro confronto da semifinal.
Futebol Nacional
Palmeiras e Vasco disputam premiação recorde na Copa do Brasil após restrições às betsHá 1 hora
Vasco
Da goleada à semifinal: o que mudou no Vasco desde o último jogo contra o Palmeiras?Há 1 hora
Onde Assistir
Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 horas
Vasco
Presidente da Assembleia Geral do Vasco questiona interesses por trás de oferta do MaracanãHá 2 horas
Vasco
Vasco consegue aumento da capacidade de São Januário para jogo com PalmeirasHá 3 horas
Futebol Nacional
Palmeiras x Vasco: Abel Ferreira e Pedro Emanuel se enfrentam desde a época de jogadoresHá 4 horas
Mais LANCE!