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Pedrinho sobre postura do consórcio Fla-Flu sobre Maracanã: 'Sei muito bem qual foi a intenção'

Presidente do Vasco diz que não pediu para utilizar o estádio na Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 17:01
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Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco
Pedrinho assumiu o controle da SAF do Vasco em maio de 2024 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O presidente do Vasco, Pedrinho, demonstrou desconfiança com a postura do Consórcio Fla-Flu após o comunicado que colocou o Maracanã à disposição do clube para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. No embarque da delegação cruz-maltina para São Paulo, neste sábado, o dirigente afirmou que não fez qualquer solicitação para utilizar o estádio e questionou a disposição dos responsáveis em estabelecer uma relação de reciprocidade com o clube.

— Quero ver se, numa necessidade, a gente vai ter essa reciprocidade. Para jogar no Maracanã, não vi posicionamento favorável do consórcio. Pelo contrário, fizeram de tudo para que o Vasco não jogasse. Gostaria que fosse uma abertura para um diálogo justo e sensato, mas não acredito nisso. As pessoas se acham espertas, mas não são, ainda mais nessa situação. Sei muito bem qual foi a intenção — declarou.

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Pedrinho também ressaltou que o Vasco já tinha autorização para mandar a partida em São Januário e que as conversas sobre possíveis alternativas de estádio vinham sendo conduzidas diretamente com os responsáveis, sem qualquer pedido público ao consórcio.

— Eu não fiz nenhum pedido ao consórcio do Maracanã. Tinha autorização para jogar em São Januário. Me causa estranheza. Esse próprio consórcio não assinou um documento do acordo, enquanto Flamengo e Fluminense haviam assinado. Nunca vi, desde que estou no futebol, alguém oferecer um estádio publicamente para jogar — afirmou.

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A relação entre Vasco e os administradores do Maracanã voltou a ficar estremecida recentemente. O clube de São Januário precisou recorrer à Justiça para tentar utilizar o estádio na partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, no dia 20 de outubro, após receber negativas de Flamengo e Fluminense.

Para o jogo de volta contra o Palmeiras, marcado para 8 de novembro, às 17h, o Vasco trabalha para conseguir as autorizações necessárias da Polícia Militar e do Ministério Público para ampliar a capacidade de São Januário para aproximadamente 25 mil torcedores.

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Antes disso, neste domingo, às 16h, as equipes se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, pelo primeiro confronto da semifinal.

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