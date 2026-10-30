O Pedro voltou. Demorou. Mas voltou. O camisa 9 do Flamengo foi fundamental na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, nesta quinta-feira (29), e apresentou aquela versão decisiva que o torcedor rubro-negro conhece tão bem. Voltou na hora certa. No momento em que o time precisará mais do que nunca de seu principal atacante para colocar mais uma taça na estante.

Depois de uma sequência de atuações abaixo do esperado e de críticas constantes da torcida, Pedro reencontrou o caminho das redes justamente em um clássico de peso. Os dois gols marcados diante do Vasco não apenas ajudaram a construir o resultado, como também deram uma resposta importante em meio à pressão que vinha enfrentando. O camisa 9 voltou a ser protagonista quando o Flamengo mais precisa de suas referências técnicas e de sua capacidade de decidir partidas.

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Pedro em Vasco x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Números de Pedro em Vasco x Flamengo

O desempenho individual foi acompanhado por números que mostram a participação do atacante na goleada. Além dos dois gols, Pedro finalizou três vezes, sendo duas no alvo, registrou 0,94 gol esperado (xG), deu um passe decisivo e sofreu duas faltas. Foi uma atuação de presença na área e eficiência, características que fizeram do centroavante uma das principais referências ofensivas do elenco.

Vasco: a maior vítima de Pedro na carreira

O Vasco, aliás, tem um significado especial na trajetória de Pedro. Com os dois gols desta quinta, o rival se tornou a maior vítima do atacante, com 11 gols sofridos. O Fluminense aparece na segunda posição desse levantamento, com nove. A marca reforça a identificação do atacante com o clássico e ajuda a dimensionar o peso de sua atuação no Nilton Santos.

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Pedro aparece no momento certo

A retomada também acontece em um momento importante para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com a goleada, o Flamengo abriu três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, e fortaleceu sua posição na liderança, restando cinco rodadas para o término do torneio. A reta final exige que os principais jogadores assumam a responsabilidade, e Pedro deu um sinal de que pode voltar a ser decisivo justamente quando a margem para erros diminui.

O técnico Leonardo Jardim, por sua vez, já havia demonstrado confiança no atacante, mesmo diante das cobranças. Após a partida, o treinador, em resposta à reportagem do Lance!, relembrou a avaliação que havia feito sobre o desempenho do camisa 9 no jogo anterior e reforçou a expectativa de que ele seja ainda mais participativo na reta final.

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— Em relação ao Pedro, se vocês lembram, eu tinha falado no último jogo que tinha feito um bom jogo na construção, na pressão. Eu não estava nada preocupado. Ele é um dos artilheiros do campeonato, acreditamos muito nele e esperamos que nessa reta final ele consiga finalizar mais vezes — analisou Jardim.

Comemoração de Pedro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A declaração ajuda a entender a postura do treinador em relação ao centroavante. Enquanto parte da torcida cobrava uma resposta, Jardim manteve a confiança no jogador e destacou aspectos de seu desempenho que vão além dos gols. Contra o Vasco, Pedro conseguiu reunir as duas coisas: participou da construção e da pressão, mas também voltou a fazer o que se espera de um camisa 9: balançar as redes.

Ainda não há como afirmar que uma atuação encerra definitivamente o período de instabilidade. Mas o clássico pode marcar o início de uma retomada. O Flamengo chega à parte mais importante da temporada, com a liderança do Brasileirão em jogo, e precisa de Pedro em sua melhor versão. O torcedor conhece o atacante que decide, que aparece em partidas grandes e que transforma oportunidades em gols. Na goleada sobre o Vasco, esse Pedro voltou a dar as caras. E em excelente hora.

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