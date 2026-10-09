Não tem como ignorar a atuação da arbitragem no empate entre Flamengo e Santos, na Vila Belmiro. Houve polêmicas importantes, e a não expulsão de Barreal pela entrada em Carrascal, ainda no primeiro tempo, precisa de explicação. Mas também não dá para deixar os problemas do próprio Flamengo em segundo plano. O time desperdiçou dois pontos que podem fazer falta na briga pelo título do Brasileirão.

O Flamengo começou a partida dando espaços ao Santos e poderia ter sido castigado antes mesmo de abrir o placar. Gabigol teve pelo menos duas boas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar. Do outro lado, o Rubro-Negro soube explorar as brechas deixadas pela marcação santista, principalmente nas jogadas de construção. Danilo, por exemplo, participou diretamente do início do primeiro gol ao tabelar com Pedro após sair de trás. Houve mérito na maneira como o time encontrou espaços para atacar.

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O problema é que, depois de construir uma vantagem de 2 a 0, o Flamengo não conseguiu matar o jogo. O cenário era muito favorável: o Santos precisaria se lançar ao ataque no segundo tempo, e o Rubro-Negro teria espaços para explorar os contra-ataques. Em vez de aproveitar essa condição para ampliar a vantagem ou controlar a partida, a equipe permitiu que o adversário voltasse para o jogo.

Joagdores de Santos e Flamengo na partida na Vila Belmiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Falha de Rossi no primeiro gol do Santos

A falha de Rossi no lance que originou o pênalti de Jorginho é um exemplo claro disso. O goleiro tentou sair jogando e deixou o companheiro em uma situação complicada. Em um momento como aquele, era preciso ter mais simplicidade. A bola poderia ter sido afastada para longe, sem a necessidade de assumir um risco desnecessário perto da própria área.

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Como o próprio Leonardo Jardim reconheceu, o Flamengo acabou ativando o adversário. E esse é um ponto que não pode ser ignorado. Um time que briga pelo título brasileiro precisa saber administrar uma vantagem de dois gols, principalmente quando tem condições de explorar os espaços deixados pelo rival. O preciosismo em determinadas jogadas e as decisões equivocadas custaram caro.

Rossi em Santos x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Erro da arbitragem na não expulsão de Barreal

Nada disso, porém, apaga a polêmica atuação da arbitragem. A entrada de Barreal em Carrascal, com a sola atingindo a região do tornozelo, precisava de uma explicação. A não aplicação do cartão vermelho foi um dos principais motivos da revolta rubro-negra. Jardim deixou clara a insatisfação depois da partida, ao afirmar que houve erros nas decisões contrárias ao Flamengo.

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"Não existe polêmica, existem erros. Eram pênaltis, não há polêmica, quando uma entrada a meia perna por trás, também não há polêmica. É cartão vermelho. Tem erros e decisões acertadas. As duas decisões contra nós, foram acertadas. E, a nosso favor, não foram acertadas", declarou Jardim.

Jorginho também discordou da marcação do pênalti que resultou em sua expulsão. Na avaliação do volante, ele sofreu uma falta antes de a bola atingir seu braço. É um lance que merece discussão, assim como a entrada de Barreal. O Flamengo tem motivos para cobrar a arbitragem e não precisa fingir que as decisões não influenciaram o resultado.

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Mas uma coisa não elimina a outra. Houve erro de arbitragem, sim, mas também houve displicência do Flamengo. A equipe teve oportunidades para construir uma vantagem ainda maior, chegou ao intervalo em uma situação confortável e não conseguiu sustentar o cenário na segunda etapa. Não dá para atribuir toda a responsabilidade pelo empate aos árbitros.

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No fim, são dois pontos jogados fora. Seja pelos erros de arbitragem, seja pelas próprias falhas, o Flamengo deixou escapar uma vitória que estava ao alcance. Em uma disputa apertada pela liderança, esse tipo de tropeço pode fazer diferença lá na frente.

O Rubro-Negro tem razão em reclamar, mas também precisa olhar para dentro. Às vezes, a melhor decisão é a mais simples: afastar a bola, evitar o risco e fazer o adversário correr atrás do resultado. Na Vila Belmiro, faltou eficiência para matar o jogo e maturidade para administrar a vantagem. A arbitragem precisa ser cobrada, mas os vacilos do Flamengo não podem ser esquecidos.

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