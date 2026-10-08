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Neymar x Flamengo: relembre as vezes que o astro se declarou ao 'segundo time do coração'

Camisa 10 volta a ser relacionado após 34 dias fora de combate por lesão muscular

PorMarcelo BertoldoRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 18:52
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Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Recuperado de uma lesão na coxa direita, Neymar será uma atração à parte no duelo entre Santos e Flamengo na noite desta quinta-feira (8), às 19h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão muscular, ele volta a ser opção após 34 dias no reencontro com o "segundo time do coração".

➡️ Possível retorno de Neymar contra o Flamengo agita torcedores: 'Óbvio'

Torcedor declarado do Santos, o camisa 10 nunca negou o desejo de defender o clube rubro-negro em algum momento da carreira e já demonstrou admiração e torcida em algumas oportunidades, como no último domingo (27), no duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã.

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— No Rio, eu sou Mengão — afirmou Neymar.

Neymar posa com a camisa do Flamengo
Neymar exibe a camisa do Flamengo (Foto: Reprodução Instagram)

O afago à Nação não foi inédito. O "namoro" é antigo, com troca de mútuo carinho, presença em jogos do Flamengo como "torcedor", registros com a camisa do rubro-negra em momentos de lazer ou de atividade física e declarações até mais contundentes, como na entrevista para a "FlaTV", em junho de 2024, quando ainda defendia o Al-Hila, da Arábia Saudita.

— O Flamengo é o meu segundo time do coração, porque o meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e é óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui — disse Neymar.

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Veja as vezes em que Neymar se declarou ao Flamengo

2016 — Jogo das Estrelas do Zico

— Seria uma grande honra jogar no Flamengo — declarou Neymar na época.

2017 — Entrevista ao "Esporte Interativo"

— Eu tenho muita vontade de jogar no Flamengo. Maracanã lotado, Libertadores — declarou.

2019 — Entrevista à "Fox Sports"

— Tenho vontade de sentir como é ser jogador do Flamengo — afirmou o camisa 10.

2019 — Mundial de Clubes: Flamengo x Liverpool

— Vou ficar com o Mengão, porque eu sou brasileiro — disse o astro.

2022 — Live com Diego Ribas

Ao recordar a final da Libertadores de 2019, Neymar disse que assistiu à partida "torcendo pelo Flamengo, claro" e brincou:

— Caraca, acho que sou flamenguista — revelou ao ex-dono da camisa 10 do Flamengo quando perguntado se acompanhou a final da Libertadores de 2019 contra o River Plate (ARG).

2023 — Vídeo viral nas redes sociais

— Eu também sou Mengão, tá? — disse o craque ao autografar uma camisa do Flamengo para uma pequena fã.

2024 — FlaTV

Aqui veio a declaração mais objetiva e importante para a sua matéria:

— O Flamengo é o meu segundo time do coração, porque o meu primeiro é o Santos — disse Neymar, no Maracanã, ao prestigiar vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo oitava rodada do Brasileirão.

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2026 — Jogo da NFL no Maracanã

— No Rio, eu sou Mengão — disse o camisa do Peixe ao chegar ao Maracanã, no último domingo (27), para acompanhar o primeiro confronto da NFL no Rio de Janeiro.

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