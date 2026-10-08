Neymar x Flamengo: relembre as vezes que o astro se declarou ao 'segundo time do coração'
Camisa 10 volta a ser relacionado após 34 dias fora de combate por lesão muscular
Recuperado de uma lesão na coxa direita, Neymar será uma atração à parte no duelo entre Santos e Flamengo na noite desta quinta-feira (8), às 19h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão muscular, ele volta a ser opção após 34 dias no reencontro com o "segundo time do coração".
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Torcedor declarado do Santos, o camisa 10 nunca negou o desejo de defender o clube rubro-negro em algum momento da carreira e já demonstrou admiração e torcida em algumas oportunidades, como no último domingo (27), no duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã.
— No Rio, eu sou Mengão — afirmou Neymar.
O afago à Nação não foi inédito. O "namoro" é antigo, com troca de mútuo carinho, presença em jogos do Flamengo como "torcedor", registros com a camisa do rubro-negra em momentos de lazer ou de atividade física e declarações até mais contundentes, como na entrevista para a "FlaTV", em junho de 2024, quando ainda defendia o Al-Hila, da Arábia Saudita.
— O Flamengo é o meu segundo time do coração, porque o meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e é óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui — disse Neymar.
Veja as vezes em que Neymar se declarou ao Flamengo
2016 — Jogo das Estrelas do Zico
— Seria uma grande honra jogar no Flamengo — declarou Neymar na época.
2017 — Entrevista ao "Esporte Interativo"
— Eu tenho muita vontade de jogar no Flamengo. Maracanã lotado, Libertadores — declarou.
2019 — Entrevista à "Fox Sports"
— Tenho vontade de sentir como é ser jogador do Flamengo — afirmou o camisa 10.
2019 — Mundial de Clubes: Flamengo x Liverpool
— Vou ficar com o Mengão, porque eu sou brasileiro — disse o astro.
2022 — Live com Diego Ribas
Ao recordar a final da Libertadores de 2019, Neymar disse que assistiu à partida "torcendo pelo Flamengo, claro" e brincou:
— Caraca, acho que sou flamenguista — revelou ao ex-dono da camisa 10 do Flamengo quando perguntado se acompanhou a final da Libertadores de 2019 contra o River Plate (ARG).
2023 — Vídeo viral nas redes sociais
— Eu também sou Mengão, tá? — disse o craque ao autografar uma camisa do Flamengo para uma pequena fã.
2024 — FlaTV
Aqui veio a declaração mais objetiva e importante para a sua matéria:
— O Flamengo é o meu segundo time do coração, porque o meu primeiro é o Santos — disse Neymar, no Maracanã, ao prestigiar vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo oitava rodada do Brasileirão.
2026 — Jogo da NFL no Maracanã
— No Rio, eu sou Mengão — disse o camisa do Peixe ao chegar ao Maracanã, no último domingo (27), para acompanhar o primeiro confronto da NFL no Rio de Janeiro.
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