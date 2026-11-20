O planejamento do Flamengo para a viagem a São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras neste sábado (21), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou em desgaste com o BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios). Uma mudança de última hora no acesso da delegação ao Aeroporto Internacional Tom Jobim impediu o contato dos jogadores com os torcedores que organizaram o Aerofla nesta sexta-feira (20), no feriado do Rio de Janeiro.

➡️Danilo pede desculpas à torcida do Flamengo após confusão no AeroFla

A reportagem do Lance! acompanhou a movimentação no Galeão e apurou que o planejamento inicial previa a chegada da delegação pelo Salão Nobre, como acontece habitualmente nas viagens do clube. Ainda no início da tarde, o Flamengo informou à reportagem que o embarque seguiria esse procedimento, e não pelo terminal de cargas, local onde tradicionalmente ocorre a recepção dos torcedores.

continua após a publicidade

A informação, no entanto, gerou divergência na organização do Aerofla. Por volta das 14h, organizadores e policiais indicavam que a chegada aconteceria pelo terminal de cargas. Com isso, os torcedores começaram a se deslocar da estação do BRT do Fundão em direção ao local. Cerca de 40 minutos depois, o Flamengo reforçou à imprensa que manteria o planejamento habitual, com a delegação entrando pelo Salão Nobre.

➡️José Boto explica confusão no AeroFla e nega que Flamengo tenha fugido da torcida

A mudança de orientação provocou um novo deslocamento. Entre 300 e 400 torcedores, acompanhados por um forte aparato de segurança, incluindo cavalaria e policiais militares, iniciaram o trajeto em direção ao Salão Nobre. O percurso a pé é longo e passa pela Estrada do Galeão, principal ligação de acesso ao aeroporto.

continua após a publicidade

Durante a movimentação, houve um acidente envolvendo um táxi e uma motocicleta, ocupada por um homem e uma mulher. A passageira caiu no chão e recebeu atendimento. O trânsito na região também ficou bastante complicado, com a presença de agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Torcida do Flamengo caminhando no AeroFla (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo se irrita com mudança e coloca Boto e Danilo para falar

Enquanto os torcedores aguardavam a passagem do ônibus, a reportagem recebeu a informação de que a delegação já havia chegado ao aeroporto. A situação gerou frustração entre os presentes, que inicialmente entenderam que o Flamengo havia optado por não passar diante da torcida.

continua após a publicidade

O clube, porém, apresentou outra versão. Em comunicado, afirmou que estava ciente da mobilização e havia entrado em contato com as autoridades para avaliar uma possível alteração de trajeto. Segundo o Flamengo, após orientação, a recomendação recebida foi de manutenção do planejamento original.

Posteriormente, em um segundo comunicado, o Rubro-Negro esclareceu que o BEPE determinou a utilização de um acesso alternativo já nas proximidades do Galeão, impedindo o contato previsto com os torcedores e os profissionais de imprensa que aguardavam a equipe.

continua após a publicidade

➡️Flamengo tem três desfalques confirmados para enfrentar o Palmeiras; veja relacionados

A decisão provocou insatisfação imediata na direção do futebol. De acordo com a apuração do Lance!, dirigentes e seguranças do clube chegaram a conversar com os responsáveis pela segurança para entender o motivo da mudança na logística.

Como demonstração de discordância com a decisão e de respeito aos torcedores, o diretor executivo de futebol, José Boto, e o zagueiro Danilo foram até a área externa do aeroporto. Os dois conversaram com os profissionais de imprensa, lamentaram a alteração do trajeto e pediram desculpas aos rubro-negros que se deslocaram até o Galeão.

continua após a publicidade

Outro ponto de insatisfação foi a falta de comunicação sobre a mudança. Veículos de imprensa que acompanhavam a movimentação na Estrada do Galeão, aguardando a passagem do ônibus conforme a orientação inicial, não foram avisados previamente sobre a alteração do acesso. A mudança só foi comunicada quando a delegação já havia chegado ao aeroporto, sem tempo hábil para que os torcedores se deslocassem até o novo ponto.

Torcedores enfrentaram calor e longa caminhada

A mobilização reuniu aproximadamente 300 a 400 rubro-negros, incluindo muitas crianças, em uma tarde de feriado e temperaturas elevadas no Rio de Janeiro. Durante a espera e os deslocamentos, alguns torcedores precisaram procurar locais de sombra e houve relatos de pessoas que passaram mal.

continua após a publicidade

O Aerofla havia sido organizado para apoiar o elenco antes de uma das partidas mais importantes da temporada. Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, e precisa de apenas um empate para conquistar o título brasileiro.

O episódio terminou com a frustração de quem se deslocou até o Galeão para apoiar a equipe e com a insatisfação do Flamengo diante da mudança de logística determinada pelo policiamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo