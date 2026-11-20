O zagueiro Danilo pediu desculpas à torcida do Flamengo após a confusão que impediu os jogadores de receberem o apoio dos rubro-negros durante o AeroFla desta sexta-feira (20), no Galeão. Em declaração antes do embarque para São Paulo, o defensor falou em nome do elenco e lamentou que a delegação não tenha conseguido passar pelo local onde os torcedores estavam concentrados.

Danilo acompanhou o diretor de futebol, José Boto, que explicou a mudança de percurso do ônibus após uma determinação policial. O zagueiro destacou que os jogadores valorizam o contato com a torcida, especialmente às vésperas de uma partida que pode garantir o título brasileiro.

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— Dentro ali do elenco é unânime que todos gostam dessa proximidade, do incentivo do nosso torcedor, principalmente nesse tipo de momento decisivo — afirmou.

O AeroFla reuniu torcedores no entorno do Aeroporto Internacional do Galeão durante a tarde. Inicialmente concentrados no Terminal de Cargas, os rubro-negros se deslocaram para a região do Salão Nobre após um comunicado do clube. A delegação, entretanto, acabou utilizando o acesso anterior, quando a torcida já havia deixado o local.

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Em nota oficial, o Flamengo afirmou que o BEPE determinou a mudança de trajeto já nas proximidades do aeroporto. Segundo o comunicado, a direção do futebol manifestou discordância e interveio para que a delegação não embarcasse diretamente na aeronave. Boto e Danilo, então, foram até a área externa para prestar esclarecimentos.

Danilo promete reencontro com a torcida do Flamengo

O zagueiro reconheceu o esforço dos torcedores que se deslocaram até o aeroporto e lamentou que o elenco não tenha conseguido corresponder à mobilização.

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— Entendendo a situação do torcedor que se deslocou para dar um apoio e um incentivo para a gente nesse momento difícil, pedindo desculpas para eles em nome também do elenco de não poder ter estado sentindo esse carinho e esse incentivo — declarou.

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Danilo também ressaltou que, apesar do desencontro, o apoio dos torcedores continuará sendo importante para o confronto com o Palmeiras. O defensor manifestou o desejo de reencontrar os rubro-negros para esclarecer pessoalmente o episódio.

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— A gente espera em algum momento poder reencontrá-los e poder pedir desculpas pessoalmente por esse mal-entendido.

O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com seis pontos de vantagem sobre o adversário, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para garantir o título com duas rodadas de antecedência.