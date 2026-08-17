Libertadores: com Bruno Henrique, Flamengo se reapresenta de olho no Cruzeiro Atacante participou do treino desta segunda e será avaliado antes do jogo pela Libertadores

O Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (17), às 11h30 (de Brasília), no Ninho do Urubu, após a vitória por 5 a 1 contra o Mirassol. Essa foi a primeira atividade visando ao confronto contra o Cruzeiro, adversário da próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No Ninho do Urubu, Bruno Henrique, desfalque no Brasileirão, participou das atividades.

Bruno Henrique participa de treino do Flamengo

O camisa 27, que sofreu uma forte entrada de Matheus Henrique no primeiro jogo do confronto das oitavas, ficou fora da partida no interior paulista por conta de dores na região do trauma. Ele deixou o Mineirão mancando e na bronca com a arbitragem.

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Em fotos divulgadas pelo Flamengo, Bruno Henrique aparece treinando com os demais jogadores do elenco rubro-negro. Antes da partida no Maracanã, o time carioca realiza um último treino no Ninho do Urubu, na terça-feira, quando a comissão técnica definirá a presença do atacante contra o Cruzeiro. O clima é de otimismo internamente.

Bruno Henrique durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Outros jogadores do Flamengo no departamento médico

O volante De la Cruz segue em tratamento por dores na coxa esquerda, região em que teve uma lesão constatada. Além do uruguaio, Alex Sandro e Vitão seguem o processo de recuperação estabelecido pelo departamento médico. O trio é dúvida para a partida.

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Vitão em atividade no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar na Libertadores?

Por conta do empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Flamengo no primeiro jogo, no Mineirão, o time carioca se classificará com qualquer vitória. Em caso de um novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

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