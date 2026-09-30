Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Arrascaeta desembarca no Rio para operar punho

Jogador fraturou o punho esquerdo durante confronto com a Coreia do Sul na Data Fifa

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 16:33
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Arrascaeta desembarcando no Rio de Janeiro com o punho enfaixado
Arrascaeta desembarca no Rio de Janeiro (Foto: Igor Reis/Lance!)

Camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (30) para dar sequência ao tratamento da lesão sofrida durante a Data Fifa. O uruguaio chegou ao Aeroporto Internacional do Galeão após retornar mais cedo da concentração da seleção do Uruguai por conta de uma fratura no punho esquerdo.

➡️Médico do Flamengo explica lesão de Arrascaeta e fala sobre recuperação do jogador

Arrascaeta será internado na manhã de quinta-feira (1º) para realizar os últimos exames antes do procedimento cirúrgico. A cirurgia será realizada para corrigir a fratura e terá o acompanhamento de Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo, e Roberto Feres, especialista nesse tipo de lesão.

continua após a publicidade
Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho
Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Lesão de Arrascaeta

O problema aconteceu na vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Arrascaeta começou a partida como titular e teve participação direta em dois gols: deu a assistência para Darwin Núñez abrir o placar e marcou o segundo gol uruguaio em um chute de fora da área.

➡️ Análise: Arrascaeta se reencontra no Uruguai, mas preocupa o Flamengo

Aos 32 minutos do segundo tempo, o meia escorregou e caiu no gramado. Arrascaeta deixou o campo com dores no punho e, posteriormente, os exames realizados na Coreia do Sul confirmaram a fratura com indicação cirúrgica.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como será a cirurgia de Arrascaeta?

Segundo Fernando Sassaki, o procedimento terá como objetivo reposicionar o osso fraturado e estabilizá-lo com uma placa fixada por parafusos. A estrutura permitirá que o jogador tenha maior liberdade de movimentos durante o processo de recuperação.

— A fratura do Arrascaeta é uma fratura do rádio distal. Essa cirurgia consiste em recolocar esse osso no lugar, posicionar uma placa. Essa placa tem praticamente a mesma anatomia do atleta. São placas padronizadas que a gente coloca no local da fratura e fixa com parafusos. Imediatamente esse osso já fica estável e a gente já consegue reabilitar ele de maneira acelerada — detalhou.

continua após a publicidade

A opção pelo procedimento também está relacionada à necessidade de manter o jogador em condições físicas durante a recuperação. Com o punho estabilizado, a comissão médica poderá trabalhar a reabilitação de forma mais ampla, sem a mesma limitação provocada por uma imobilização convencional.

— A cirurgia vai permitir que o atleta fique já com o braço liberado. E aí a gente consegue ter uma reabilitação mais adequada, permitindo movimentos mais livres. Biomecanicamente isso é melhor para o atleta. E é melhor para manter o seu condicionamento físico — afirmou Sassaki.

continua após a publicidade


Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lucas Paqueta na partida entre Flamengo e Corinthians Brasileiro Serie A

Flamengo

Hora da verdade: sem Arrascaeta, Paquetá coloca protagonismo à prova no Flamengo

Há 58 minutos
Escudo do Flamengo no CT Ninho do Urubu

Flamengo

Flamengo se manifesta sobre mudança de jogo contra o Santos

Há 2 horas
Fernando Sassaki Flamengo

Flamengo

Médico do Flamengo explica lesão de Arrascaeta e fala sobre recuperação do jogador

Há 3 horas
Camisa do Flamengo

Flamengo

Flamengo aciona STF contra proibição das bets no Brasil

Há 6 horas
Leonardo Jardim durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

Flamengo

Flamengo volta a treinar nesta quarta-feira; veja a programação

Há 9 horas
A almejada taça da Libertadores

Futebol Nacional

Campeões brasileiros da Libertadores já cumpriam novo limite de estrangeiros da CBF

Há 1 dia
Mais LANCE!
Mauro Cezar debate sobre inúmeras lesões durante Data Fifa (Foto: Reprodução)

Mauro Cezar dispara sobre Data Fifa, e usa Arrascaeta de exemplo

Camila entre duas jogadoras do Corinthians disputando a bola

CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Bap, presidente do Flamengo

Torcida do Flamengo reage à fala de Bap sobre bets

Flamengo confirmou a lesão do camisa 10 (Foto: Divulgação/Uruguay)

Além de Arrascaeta, veja outros jogadores lesionados na Data Fifa

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Arrascaeta tem cirurgia marcada após fratura no punho; jogador chega ao Rio nesta quarta

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Análise: Arrascaeta se reencontra no Uruguai, mas sofre duro golpe e preocupa o Flamengo

Maracanã

Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças

Arrascaeta na goleada do Uruguai sobre a Coreia do Sul

Uruguai se pronuncia e divulga foto de Arrascaeta, do Flamengo, com tipoia

O presidente do Flamengo, BAP, durante entrevista ao Mengo Cast em que alertou para o impacto da Medida Provisória das bets nas contas do clube

Bap ataca veto às bets e prevê perda milionária no Flamengo

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Flamengo já foi eliminado durante lesão de Arrascaeta em Data Fifa; veja números

Fluminense Maracanã

Flamengo x Fluminense: venda de ingressos para tricolores é aberta; veja preços e como comprar

Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho

Tempo de recuperação de Arrascaeta preocupa Flamengo; médico explica cenário

Desolado, Arrascaeta deixa o gramado após fraturar o punho em vitória do Uruguai

Arrascaeta, do Flamengo, se manifesta após fratura pelo Uruguai: 'Não há medo'