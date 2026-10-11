O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, na tarde deste domingo (11), em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol rubro-negro foi marcado por Jorge Carrascal, no segundo tempo. Após o jogo, em coletiva, o treinador Leonardo Jardim falou sobre a fase do atacante Pedro, que passou mais um jogo em branco e foi substituído no segundo tempo.

➡️Flamengo domina, vence o Fluminense e segue líder do Brasileirão

— Quando ele é eficaz, a torcida xinga quando tira. Quando ele não é eficaz, a torcida xinga ele. Meu papel é blindar o jogador e saber que ele tem papel a mais do que só fazer o gol. A bola não está entrando, mas é continuar tentando e mudar esse panorama daqui a um ou dois jogos.

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Outras falas de Leonardo Jardim na coletiva

Sobre retrospecto no Fla x Flu

— No primeiro jogo que cheguei aqui no Flamengo, antes da final do Carioca, eu revi alguns Fla x Flu do ano passado. Disse aos jogadores que deveriam equiparar o jogo nos duelos. A gente pode até ser melhor, mas não iria funcionar. Os jogadores perceberam isso. Tem a parte de estratégia, técnica, mas equiparar o jogo no duelo. É um clássico e os jogadores do Fluminense têm sempre uma energia a mais e a gente tem que igualar.

Rossi

— Ontem eu falei com os jogadores sobre o lance contra o Santos. Estávamos todos dentro da área para dar amplitude. Quando damos amplitude, as opções são maiores e melhores. Querem arranjar um culpado. Será que foi o Rossi? O Jorginho? Os laterais? Não, foi um conjunto. Isso que disse a ele. A gente tem que dar amplitude. Não posso, de forma honesta, colocar esse erro no individual. Eu falei com ele pra na próxima vez dar um chute pra frente. É um conjunto, mas é mais fácil para o jornalista e youtuber apontar uma situação individual.

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Andrew

— É importante, mas acho que o Rossi teve um momento que esteve menos bem, mas não era pra trocar. Todo mundo já teve esse momento. O Carrascal está muito bem, mas já esteve menos. Futebol é assim.

Sobre usar Pedro ou Bruno Henrique

— Se acredito que vou ter mais a bola, penso no Pedro. Se acredito que vai ser mais de transição no início, Bruno Henrique. Na Libertadores geralmente é de mais transição, pegada, bola aérea, por isso o BH foi mais opção, mas o Pedro também jogou. E agora temos o Freitas também e vamos formar para que daqui a um, dois anos vire um jogador importante.

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Saúl

— Ele passou por um momento difícil. Ele passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles, que é a pior lesão do futebol. Não é joelho, é Aquiles. Qualquer coisa que faça, não é igual antes. O Saúl teve seis meses de um nível mais baixo que os outros. Nessa semana falei com ele e ele me disse 'Mister, agora estou preparado'. Ele sabe que não estava no nível competitivo dos outros. Não vou colocar por nome. Vai jogar se mostrar que merece. E ele está fazendo.

Paquetá

— O Paquetá é um segundo volante. Um meia ofensivo como é o Arrasca, Carrascal, Freitas… ele não é. Ele tem uma coisa muito boa que é presença na área e faz muitos gols. Ele dá nuances. Mas, se eu contratasse pro meu elenco, ele vinha como volante.

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Sobre arbitragem

— Hoje o árbitro fez uma boa arbitragem. Deixou jogar e manteve o critério.

Em atualização*

Carrascal comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza)

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✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ Gols: Carrascal (65')

🟨 Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA), Saúl (FLA), Freitas (FLA), Canobbio (FLU), Lucho Acosta (FLU), Ignácio (FLU), Arana (FLU)