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Saúl exalta Arrascaeta e analisa concorrência: 'Tem escolhas melhores do que eu'

Volante do Flamengo diz que uruguaio é "jogador único" na América

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 17:12
Atualizado há 1 minutos
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Apesar de se colocar disponível para atuar em qualquer setor do campo pelo Flamengo, o espanhol Saúl não se enxerga como a primeira opção para substituir Arrascaeta, que passou por cirurgia no punho. O volante adotou tom sincero em entrevista no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (1º), após o treino do Rubro-Negro, e também exaltou o companheiro uruguaio.

— Bom, em relação a atuar, já joguei em todas as partes do campo. Eu já joguei de lateral, zagueiro, volante, meia, ponta, atacante… Em diferentes posições. Mas eu acredito que o elenco tem escolhas melhores do que eu. Tem o Carrascal, Plata, Nico, Paquetá… Tem jogadores muito bons para poder jogar nessa posição. Mas, quando você tira o Arrascaeta, não vai jogar igual a quando se joga com o Arrascaeta. Haverá um jogo diferente, porque o Arrascaeta é um jogador único. Não tem outro jogador na América ou quase no mundo que seja como o Arrascaeta — afirmou.

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O meio-campista espanhol teve um início de temporada de poucas oportunidades, mas fez grande partida contra o Bragantino antes da pausa para a Data Fifa. No entanto, declarou estar mais focado no desempenho coletivo da equipe do que no seu crescimento individual.

— Tomara que saia tudo bem, que eu possa jogar, dê tudo certo e a gente esteja na final da Libertadores. Mas o importante não sou eu. O importante é que o Flamengo chegue à final, que o Flamengo consiga retornar depois da Data Fifa ganhando, mantendo o momento em que estava antes. Eu acredito que o elenco está muito bem, trabalhando bem, e tem que continuar assim, porque agora entra na reta final, a mais importante do ano, e todo o elenco tem que colocar o Flamengo acima de si. É o que eu acredito — acrescentou.

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Lesão de Arrascaeta, ídolo do Flamengo

O uruguaio fraturou o punho esquerdo em amistoso da sua seleção. A cirurgia para correção foi concluída nesta quinta-feira, com sucesso e sem intercorrências, segundo o clube. O procedimento foi realizado pelos médicos Roberto Feres, Edson Roderjan e Fernando Sassaki, chefe do departamento rubro-negro. Agora, o meia deve levar de seis a oito semanas para voltar a atuar e perderá jogos decisivos, como os de ida e volta da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes.

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