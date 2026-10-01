O atacante argentino Joaquín Freitas, reforço do Flamengo na última janela de transferências, destacou a rápida identificação com a torcida rubro-negra. Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira (1º), após o treino, o jovem atleta relacionou a cobrança vinda das arquibancadas à sua motivação em defender o clube.

— A adaptação ao Flamengo, ao Rio e ao Brasil vem sendo bastante boa. Os companheiros me ajudaram a me acomodar o mais rápido possível à cidade, a este grande clube e a entender o que é representar este escudo. Sabemos que a torcida é muito exigente, mas isso também nos motiva a fazer as coisas da melhor maneira dentro de campo e a desfrutar de tudo o que é o clube, de jogar no Maracanã, da torcida que apoia muito e é impressionante. Por isso estou desfrutando e sendo feliz aqui no Flamengo — festejou.

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Para o recém-chegado, a paralisação do calendário cumpre papel estratégico na rotina de treinos. Os atletas não convocados por suas seleções reapresentaram-se esta semana, mas o time só volta a atuar no dia 8 de outubro, contra o Santos, pelo Brasileirão.

— Estes dias de Data Fifa são importantes para me acomodar no grupo, continuar a conhecer os conceitos e terminar de assimilar algumas ideias que talvez não tivesse adquirido antes, porque vínhamos de uma maratona de jogos, sem tempo para treinar. Por isso, este período ajuda também a ficar pronto fisicamente. Estamos trabalhando muito duro para dar o melhor possível no restante da temporada — acrescentou.

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Na sequência do compromisso nacional, o Rubro-Negro vira a chave para o jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes, no qual Freitas terá a oportunidade de atuar novamente em solo argentino.

— Sabemos que o Estudiantes é um grande clube que vai dificultar muito as coisas. As equipes argentinas têm sempre uma motivação extra quando enfrentam os brasileiros e fazem jogos muito físicos e disputados, em que correm muito e dão tudo. Vimos isso contra o Corinthians. Mas nós temos de estar concentrados no nosso futebol e saber que, se fizermos as coisas bem, temos grandes chances de avançar. O foco precisa ser no nosso desempenho, e não tanto no adversário — analisou.

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Freitas foi apresentado à torcida do Flamengo no Maracanã antes de jogo contra o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Nayra Halm / Fotoarena / Folhapress)

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Clima no Rio e comparação com Messi

Desde a sua chegada à capital fluminense, a cidade tem registrado dias chuvosos e temperaturas amenas. Com o retorno do sol ao Rio de Janeiro, o atacante celebrou a chance de aproveitar a rotina carioca.

— Desde que cheguei, foram quase todos os dias nublados, de chuva. Não peguei muitos dias de praia nem percorri tanto o Rio. Mas a cidade é muito bonita. O tempo não ajudou recentemente, mas, quando o sol firmar, vou desfrutar um pouco mais — comentou.

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Por fim, Freitas reagiu com humor às brincadeiras de torcedores nas redes sociais que comparavam o seu modo de caminhar ao de Lionel Messi.

— Ah, não… (risos). Não vi essa comparação, mas é impossível ser como o Messi, ele é o maior de todos os tempos. Ninguém vai conseguir igualá-lo, nem sequer na forma de andar, por isso só resta admirá-lo. Não dá para entrar nessas comparações porque são irreais — concluiu.