Adversário do Flamengo na Libertadores não será definido nesta semana; entenda Clube carioca superou o Cruzeiro nas oitavas e aguarda definição de adversário

O Flamengo garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores 2026 ao vencer o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã, levando a melhor por 3 a 2 no placar agregado. No entanto, a torcida rubro-negra precisará segurar a ansiedade por mais alguns dias, já que o próximo oponente da equipe carioca na competição continental não será conhecido nesta semana. A definição de quem avança para enfrentar o clube da Gávea ficou atrasada devido a um terremoto na Colômbia.

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Arrascaeta em ação em Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Terremoto na Colômbia adiou cronograma da Libertadores e adversário do Flamengo

A partida de ida entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, originalmente agendada para a semana passada, precisou ser adiada pela Conmebol. O motivo do adiamento foi um forte terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o território colombiano no dia 10 de agosto, provocando destruição e deixando mais de 280 mortos. Como o Tolima tem sede em Ibagué, cidade localizada a cerca de 359 quilômetros do epicentro do tremor e que também sentiu os abalos, a entidade máxima do futebol sul-americano prezou pela segurança e alterou as datas do confronto.

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Equatorianos largam na frente

Com o calendário reorganizado, as duas equipes finalmente deram o pontapé inicial do duelo nesta terça-feira (18), no Estádio Manuel Toro, em solo colombiano. Mesmo jogando na casa do adversário, o Independiente del Valle conseguiu superar a pressão e venceu o Tolima por 1 a 0. O triunfo magro deu uma boa vantagem para o time comandado pelo técnico argentino Joaquín Papa, que agora joga por qualquer empate diante em casa para avançar.

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Decisão em Quito acontece na próxima semana

O duelo de volta, que enfim definirá o rival do Flamengo, está marcado apenas para a próxima terça-feira, dia 25 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília). A partida decisiva será disputada no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

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Para ficar com a vaga no tempo regulamentar, o Tolima, sob o comando de Sebastián Oliveros, terá a dura missão de vencer fora de casa por dois gols de diferença. Uma vitória colombiana pela vantagem mínima leva a disputa da vaga diretamente para as cobranças de pênaltis. Quem se classificar terá pela frente o atual campeão do torneio nas quartas de final.

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