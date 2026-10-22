Léo Ortiz faz alerta sobre atacante do Estudiantes: 'Muito bom'

O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira (22) no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta das semifinais da Libertadores. Em entrevista à ESPN Argentina, o zagueiro Léo Ortiz falou sobre a pressão que envolve o clube, o histórico recente contra os argentinos e o principal perigo do adversário.

Na análise do adversário, Ortiz sinalizou o centroavante Guido Carrillo como o principal ponto de atenção.

— Acho que não tem como fugir do Carrillo. Ele é a peça principal, a peça central do jogo, muito bom na primeira bola, muito bom nas bolas aéreas. Eles fazem de tudo pra jogar por ele, não só no jogo, mas também nas bolas paradas. A gente tá bem coberto ali na defesa pra não sofrer com isso, porque a gente já tem consciência que o jogo vai passar muito por ele — afirmou o zagueiro.

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O zagueiro destacou ainda que o confronto com os argentinos carrega um peso extra por conta dos episódios recentes entre os dois clubes. Em 2025, o Flamengo e o Estudiantes se enfrentaram nas quartas de final: empataram em 2 a 2 no agregado e os brasileiros avançaram nos pênaltis, por 4 a 2, na Argentina. Os dois times também se cruzaram na fase de grupos, com vitória rubro-negra no Rio de Janeiro e empate em La Plata.

— Acredito que tem uma rivalidade pelos últimos anos. Óbvio que eles têm uma motivação grande também, por a gente ter conseguido a classificação nas quartas de final, dentro da casa deles, nos pênaltis. É outro momento, outro contexto e espero que a gente possa, mais uma vez, sair com a classificação — declarou Léo Ortiz.

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Flamengo x Estudiantes

No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram em 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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