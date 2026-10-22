Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Léo Ortiz faz alerta sobre atacante do Estudiantes: 'Muito bom'

Zagueiro deve ser titular no confronto desta quinta-feira

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 13:39
Favorite o Lance! no Google
Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo
Léo Ortiz em Estudiantes x Flamengo pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira (22) no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta das semifinais da Libertadores. Em entrevista à ESPN Argentina, o zagueiro Léo Ortiz falou sobre a pressão que envolve o clube, o histórico recente contra os argentinos e o principal perigo do adversário.

Na análise do adversário, Ortiz sinalizou o centroavante Guido Carrillo como o principal ponto de atenção.

— Acho que não tem como fugir do Carrillo. Ele é a peça principal, a peça central do jogo, muito bom na primeira bola, muito bom nas bolas aéreas. Eles fazem de tudo pra jogar por ele, não só no jogo, mas também nas bolas paradas. A gente tá bem coberto ali na defesa pra não sofrer com isso, porque a gente já tem consciência que o jogo vai passar muito por ele — afirmou o zagueiro.

continua após a publicidade

➡️ Ex-zagueiro do Flamengo recusa propostas e projeta retorno: 'Não acabou'

O zagueiro destacou ainda que o confronto com os argentinos carrega um peso extra por conta dos episódios recentes entre os dois clubes. Em 2025, o Flamengo e o Estudiantes se enfrentaram nas quartas de final: empataram em 2 a 2 no agregado e os brasileiros avançaram nos pênaltis, por 4 a 2, na Argentina. Os dois times também se cruzaram na fase de grupos, com vitória rubro-negra no Rio de Janeiro e empate em La Plata.

— Acredito que tem uma rivalidade pelos últimos anos. Óbvio que eles têm uma motivação grande também, por a gente ter conseguido a classificação nas quartas de final, dentro da casa deles, nos pênaltis. É outro momento, outro contexto e espero que a gente possa, mais uma vez, sair com a classificação — declarou Léo Ortiz.

continua após a publicidade

Flamengo x Estudiantes

No jogo de ida da semifinal, Estudiantes e Flamengo empataram em 0 a 0. Com isso, quem vencer no Maracanã ficará com a vaga na final. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Léo Ortiz, do Flamengo, disputa no alto com Guido Carrillo, do Estudiantes
Léo Ortiz, do Flamengo, disputa no alto com Guido Carrillo, do Estudiantes (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Lucas Paquetá em ação durante Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Fora de Campo

Comentarista da ESPN aponta vencedor de Flamengo x Estudiantes

Há 1 minuto
Jogadores do Flamengo com a taça da Libertadores

Fora de Campo

Ex-zagueiro do Flamengo recusa propostas e projeta retorno: 'Não acabou'

Há 1 hora
Palmeiras venceu o Fluminense na semifinal da Libertadores

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo reagem à classificação do Palmeiras: 'Não tem'

Há 6 horas
O atacante uruguaio nº 10 do Estudiantes, Tiago Palacios, e o meio-campista chileno nº 05, do Flamengo, Erick Pulgar, brigam pela bola durante a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores entre o Estudiantes de La Plata da Argentina e o Flamengo do Brasil, no estádio UNO Jorge Luis Hirschi, em La Plata, província de Buenos Aires, em 15 de outubro de 2026. (Foto: Luis Robayo / AFP)

Flamengo

Inteligência artificial crava placar de Flamengo x Estudiantes na Libertadores

Há 7 horas
Danilo comemora gol para o Flamengo na final da Libertadores com o Palmeiras

Flamengo

Separados por uma semifinal, Flamengo e Palmeiras podem voltar a decidir a América

Há 7 horas
Cauan com Medina durante treino no Internacional

Flamengo

Ex-auxiliar de Medina revela estratégia do uruguaio em Flamengo x Estudiantes

Há 8 horas
Mais LANCE!
Paquetá bate no peito ao abrir o placar para o Flamengo contra o Corinthias

ANÁLISE: Paquetá pode ser o rosto de uma noite mágica do Flamengo na Libertadores

Jogadores de Flamengo e Vasco

Torcida do Flamengo reage à escolha de estádio contra o Vasco: 'Obrigado'

Leo Jardim, treinador do Flamengo, faz sinal de positivo durante o empate entre Flamengo e Estudiantes.

Escalação: Jardim tem retorno importante na Libertadores para Flamengo x Estudiantes

Estádio Nilton Santos

Contrato assinado por Textor permite Vasco x Flamengo no Nilton Santos, casa do Botafogo

Camisa Atlético-MG

Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja lista

Lucas Paquetá em Estudiantes x Flamengo

Flamengo

Publicação de Danilo, jogador do Flamengo

Danilo, do Flamengo, publica fotos da recuperação no rosto e brinca: 'Resiliência'

Rojo, jogador do Estudiantes

Libertadores: Estudiantes consegue liberação de Marcos Rojo para enfrentar o Flamengo

Cadeiras quebradas após Vasco x Boca no Maracanã

Flamengo se manifesta sobre depredações no Maracanã após Vasco x Boca Juniors: 'Vandalismo'

Pedro é abraçado por Estêvão ao fazer o segundo gol do Brasil sobre a Índia

Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundo

Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo

Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

Copa Libertadores da América 2026 - Flamengo x Estudiantes De La Plata

Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações da partida pela Libertadores