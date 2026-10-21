Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações

Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro, em partida válida pelas semifinais da Copa Libertadores. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Rubro-Negro venceu o Bahia por 3 a 0, pelo Brasileirão Série A, no último sábado (18). Por outro lado, os argentinos ficaram somente no empate com o Flamengo por 0 a 0, pela Libertadores, no dia 15 de outubro.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação, Flamengo e Estudiantes se enfrentam nas semifinais em busca de um triunfo e de chegar à tão sonhada final. Do outro lado, Palmeiras e Fluminense, rivais conhecidos do Rubro-Negro, disputam a outra vaga para a decisão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Onde assistir

Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)

📅 Data: 22 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Copa Libertadores da América 2026

Data e horário: 22 de Outubro de 2026, às 21h30

Local: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Fase: Semifinais

continua após a publicidade

Prováveis escalações de Flamengo e Estudiantes

Flamengo

Técnico: Leonardo Jardim

A. Rossi; G. Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson Royal; Jorginho, E. Pulgar e Samuel Lino; J. Carrascal, G. Plata e Pedro.

Estudiantes De La Plata

Técnico: A. Medina

F. Muslera; G. Benedetti, R. Funes Mori, S. Núñez e E. Mancuso; A. Castro, E. Piovi e Tiago Palacios; B. Rodríguez, J. Tobio Burgos e G. Carrillo.

continua após a publicidade