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Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações

Flamengo x Estudiantes De La Plata: pela Semifinais da Copa Libertadores

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/10/2026 07:10
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Copa Libertadores da América 2026 - Flamengo x Estudiantes De La Plata
Onde assistir ao vivo a partida entre Flamengo e Estudiantes De La Plata pelo Copa Libertadores da América 2026 (Arte / Lance!)

Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro, em partida válida pelas semifinais da Copa Libertadores. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Rubro-Negro venceu o Bahia por 3 a 0, pelo Brasileirão Série A, no último sábado (18). Por outro lado, os argentinos ficaram somente no empate com o Flamengo por 0 a 0, pela Libertadores, no dia 15 de outubro.

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Na tabela de classificação, Flamengo e Estudiantes se enfrentam nas semifinais em busca de um triunfo e de chegar à tão sonhada final. Do outro lado, Palmeiras e Fluminense, rivais conhecidos do Rubro-Negro, disputam a outra vaga para a decisão.

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Onde assistir

  • Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
  • 📅 Data: 22 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Copa Libertadores da América 2026
Data e horário: 22 de Outubro de 2026, às 21h30
Local: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Fase: Semifinais

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Prováveis escalações de Flamengo e Estudiantes

Flamengo
Técnico: Leonardo Jardim
A. Rossi; G. Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson Royal; Jorginho, E. Pulgar e Samuel Lino; J. Carrascal, G. Plata e Pedro.

Estudiantes De La Plata
Técnico: A. Medina
F. Muslera; G. Benedetti, R. Funes Mori, S. Núñez e E. Mancuso; A. Castro, E. Piovi e Tiago Palacios; B. Rodríguez, J. Tobio Burgos e G. Carrillo.

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Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã) - Flamengo x Estudiantes De La Plata
Rio de Janeiro (RJ), 30/08/2026 – FLAMENGO-BOTAFOGO – Goleiro Rossi. Partida entre Flamengo e Botafogo, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), neste domingo (30).(Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)
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