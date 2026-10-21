Flamengo x Estudiantes: onde assistir, horário e escalações
Flamengo x Estudiantes De La Plata: pela Semifinais da Copa Libertadores
Flamengo e Estudiantes de La Plata se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro, em partida válida pelas semifinais da Copa Libertadores. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Rubro-Negro venceu o Bahia por 3 a 0, pelo Brasileirão Série A, no último sábado (18). Por outro lado, os argentinos ficaram somente no empate com o Flamengo por 0 a 0, pela Libertadores, no dia 15 de outubro.
Na tabela de classificação, Flamengo e Estudiantes se enfrentam nas semifinais em busca de um triunfo e de chegar à tão sonhada final. Do outro lado, Palmeiras e Fluminense, rivais conhecidos do Rubro-Negro, disputam a outra vaga para a decisão.
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Onde assistir
- Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
- 📅 Data: 22 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Copa Libertadores da América 2026
Data e horário: 22 de Outubro de 2026, às 21h30
Local: Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Fase: Semifinais
Prováveis escalações de Flamengo e Estudiantes
Flamengo
Técnico: Leonardo Jardim
A. Rossi; G. Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson Royal; Jorginho, E. Pulgar e Samuel Lino; J. Carrascal, G. Plata e Pedro.
Estudiantes De La Plata
Técnico: A. Medina
F. Muslera; G. Benedetti, R. Funes Mori, S. Núñez e E. Mancuso; A. Castro, E. Piovi e Tiago Palacios; B. Rodríguez, J. Tobio Burgos e G. Carrillo.
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