Ex-zagueiro do Flamengo recusa propostas e projeta retorno: 'Não acabou'
Rodrigo Caio foi auxiliar de Filipe Luís na temporada vitoriosa de 2025
Um ídolo do Flamengo já tem planos para os próximos passos da carreira, mas não pretende assumir o comando de uma equipe. Após integrar a comissão técnica de Filipe Luís na conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2025, o ex-zagueiro Rodrigo Caio recusou propostas para trabalhar em outros projetos e decidiu aproveitar um período de descanso para se preparar para novas oportunidades. Em entrevista à ESPN, ele também falou sobre a possibilidade de voltar ao clube carioca e afirmou que acredita que sua história na Gávea ainda não terminou.
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Rodrigo Caio explicou que não se identifica com a função de treinador principal. Para ele, a pressão por resultados e a cobrança constante tornam o cargo especialmente desgastante no futebol brasileiro. O ex-defensor, por outro lado, pretende continuar trabalhando nos bastidores, como integrante de uma comissão técnica.
— Quando eu entro para fazer algo, entro para fazer 100%. A vida de treinador é muito ingrata, porque você trabalha, trabalha, trabalha e muitas vezes o resultado não vem, e você é cobrado exaustivamente por isso. Eu não me vejo com um perfil de treinador, porque não me sinto confortável naquele lugar — afirmou.
O ex-jogador explicou que prefere contribuir com ideias e participar da construção de um modelo de trabalho ao lado de outros profissionais, sem assumir a responsabilidade principal pelos resultados da equipe.
— Eu gostaria de trabalhar dentro de um contexto, para ser mais uma cabeça pensante dentro de um sistema que faz a diferença. Muito se fala do treinador, mas ele leva consigo várias funções para que a comissão tenha resultados. Meu pensamento é trabalhar mesmo como auxiliar — acrescentou.
Bola parada foi uma das funções no Flamengo
Durante a passagem pela comissão de Filipe Luís, Rodrigo Caio ficou responsável pelo treinamento de jogadas de bola parada. O trabalho teve participação em momentos importantes da temporada, incluindo o gol de Danilo na final da Libertadores contra o Palmeiras.
A experiência também despertou no ex-zagueiro um interesse maior pela área. Ele destacou que já reconhecia a importância das jogadas ensaiadas durante a carreira como jogador, mas afirmou que passou a compreender melhor o impacto do trabalho específico depois de assumir a função na comissão técnica.
— Gostei muito dessa parte da bola parada, porque é algo em que sempre fui muito forte como jogador. Não imaginava que os detalhes de um treinador de bola parada faziam tanta diferença — contou.
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Ex-zagueiro recusou propostas e estuda inglês
Depois de deixar o Flamengo, Rodrigo Caio recebeu propostas para trabalhar em outros projetos, mas optou por não assumir um novo compromisso imediatamente. A decisão, segundo ele, foi motivada pela necessidade de descansar após uma temporada intensa e estar preparado para se dedicar integralmente à próxima oportunidade.
Nesse período, o ex-jogador também tem investido em atividades fora do futebol. Apaixonado por tênis, ele passou a praticar o esporte com frequência e ainda trabalha no lançamento de uma marca de roupas fitness.
Outro foco é o aprendizado de inglês. Rodrigo Caio reconheceu que o idioma foi um obstáculo para acompanhar Filipe Luís em um novo desafio profissional no Monaco, na Europa.
Segundo o ex-zagueiro, a possibilidade de trabalhar no exterior já havia sido discutida entre os dois, uma vez que o treinador tinha o sonho de seguir carreira no futebol europeu.
— Em todos os cenários hoje, acho que, em uma entrevista de trabalho, a pergunta principal vai ser: você fala inglês? Você tem uma segunda língua? É uma pena que eu demorei. Estudei por muito tempo, mas não era uma prioridade — explicou.
Rodrigo Caio acredita que pode voltar ao Flamengo
Apesar de estar em um período de preparação para os próximos desafios, Rodrigo Caio não descarta uma nova passagem pelo Flamengo. O ex-defensor afirmou que acredita que seu ciclo no clube ainda não terminou e demonstrou interesse em voltar a trabalhar na Gávea no futuro.
— Tenho certeza disso, voltar para a gente continuar essa história. Acho que até o Filipe falou que o ciclo dele não se encerrou lá, e acredito que o meu também não. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas, com calma e paciência, o futuro a Deus pertence — declarou.
Rodrigo Caio também ressaltou que deseja ver o Flamengo continuar entre os protagonistas do futebol, mesmo que, por enquanto, acompanhe os resultados de fora. Bicampeão da Libertadores pelo clube, em 2019 e 2022, ele encerrou a temporada de 2025 como integrante da comissão técnica campeã continental e brasileira.
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