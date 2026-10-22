Ex-zagueiro do Flamengo recusa propostas e projeta retorno: 'Não acabou'

Um ídolo do Flamengo já tem planos para os próximos passos da carreira, mas não pretende assumir o comando de uma equipe. Após integrar a comissão técnica de Filipe Luís na conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2025, o ex-zagueiro Rodrigo Caio recusou propostas para trabalhar em outros projetos e decidiu aproveitar um período de descanso para se preparar para novas oportunidades. Em entrevista à ESPN, ele também falou sobre a possibilidade de voltar ao clube carioca e afirmou que acredita que sua história na Gávea ainda não terminou.

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Rodrigo Caio explicou que não se identifica com a função de treinador principal. Para ele, a pressão por resultados e a cobrança constante tornam o cargo especialmente desgastante no futebol brasileiro. O ex-defensor, por outro lado, pretende continuar trabalhando nos bastidores, como integrante de uma comissão técnica.

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— Quando eu entro para fazer algo, entro para fazer 100%. A vida de treinador é muito ingrata, porque você trabalha, trabalha, trabalha e muitas vezes o resultado não vem, e você é cobrado exaustivamente por isso. Eu não me vejo com um perfil de treinador, porque não me sinto confortável naquele lugar — afirmou.

O ex-jogador explicou que prefere contribuir com ideias e participar da construção de um modelo de trabalho ao lado de outros profissionais, sem assumir a responsabilidade principal pelos resultados da equipe.

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— Eu gostaria de trabalhar dentro de um contexto, para ser mais uma cabeça pensante dentro de um sistema que faz a diferença. Muito se fala do treinador, mas ele leva consigo várias funções para que a comissão tenha resultados. Meu pensamento é trabalhar mesmo como auxiliar — acrescentou.

Bola parada foi uma das funções no Flamengo

Durante a passagem pela comissão de Filipe Luís, Rodrigo Caio ficou responsável pelo treinamento de jogadas de bola parada. O trabalho teve participação em momentos importantes da temporada, incluindo o gol de Danilo na final da Libertadores contra o Palmeiras.

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A experiência também despertou no ex-zagueiro um interesse maior pela área. Ele destacou que já reconhecia a importância das jogadas ensaiadas durante a carreira como jogador, mas afirmou que passou a compreender melhor o impacto do trabalho específico depois de assumir a função na comissão técnica.

— Gostei muito dessa parte da bola parada, porque é algo em que sempre fui muito forte como jogador. Não imaginava que os detalhes de um treinador de bola parada faziam tanta diferença — contou.

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Ex-zagueiro recusou propostas e estuda inglês

Depois de deixar o Flamengo, Rodrigo Caio recebeu propostas para trabalhar em outros projetos, mas optou por não assumir um novo compromisso imediatamente. A decisão, segundo ele, foi motivada pela necessidade de descansar após uma temporada intensa e estar preparado para se dedicar integralmente à próxima oportunidade.

Nesse período, o ex-jogador também tem investido em atividades fora do futebol. Apaixonado por tênis, ele passou a praticar o esporte com frequência e ainda trabalha no lançamento de uma marca de roupas fitness.

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Outro foco é o aprendizado de inglês. Rodrigo Caio reconheceu que o idioma foi um obstáculo para acompanhar Filipe Luís em um novo desafio profissional no Monaco, na Europa.

Segundo o ex-zagueiro, a possibilidade de trabalhar no exterior já havia sido discutida entre os dois, uma vez que o treinador tinha o sonho de seguir carreira no futebol europeu.

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— Em todos os cenários hoje, acho que, em uma entrevista de trabalho, a pergunta principal vai ser: você fala inglês? Você tem uma segunda língua? É uma pena que eu demorei. Estudei por muito tempo, mas não era uma prioridade — explicou.

Rodrigo Caio foi auxiliar técnico do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Rodrigo Caio acredita que pode voltar ao Flamengo

Apesar de estar em um período de preparação para os próximos desafios, Rodrigo Caio não descarta uma nova passagem pelo Flamengo. O ex-defensor afirmou que acredita que seu ciclo no clube ainda não terminou e demonstrou interesse em voltar a trabalhar na Gávea no futuro.

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— Tenho certeza disso, voltar para a gente continuar essa história. Acho que até o Filipe falou que o ciclo dele não se encerrou lá, e acredito que o meu também não. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas, com calma e paciência, o futuro a Deus pertence — declarou.

Rodrigo Caio também ressaltou que deseja ver o Flamengo continuar entre os protagonistas do futebol, mesmo que, por enquanto, acompanhe os resultados de fora. Bicampeão da Libertadores pelo clube, em 2019 e 2022, ele encerrou a temporada de 2025 como integrante da comissão técnica campeã continental e brasileira.

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