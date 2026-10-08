José Boto compara Filipe Luís a Leo Jardim: 'Muito limitado'

Em entrevista concedida ao jornal espanhol AS, o dirigente do Flamengo, José Boto, ofereceu uma rica análise sobre o perfil tático e as filosofias de trabalho de dois treinadores de renome no cenário internacional: Leonardo Jardim e Filipe Luís. Ao traçar um paralelo entre os comandantes, o dirigente detalhou as diferenças de abordagem entre eles e cravou um futuro brilhante para o brasileiro no futebol europeu.

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A comparação ganha um tempero especial pelo contexto: Filipe Luís assumiu o comando técnico do Monaco, clube onde Leonardo Jardim fez história ao conquistar o título da liga francesa anos atrás.

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No comando do Monaco, Filipe Luís busca afirmação no futebol europeu após ser multicampeão pelo Flamengo (Foto: Sebastien Bozon / AFP)

Filosofia autoral x capacidade de adaptação

Ao dissecá-los, Boto definiu Filipe Luís como um técnico autodidata e convicto de suas ideias, enquanto Jardim se destaca pela flexibilidade de ajustar o modelo de jogo às peças que tem em mãos.

— É uma diferença que já discuti várias vezes. Filipe é um treinador mais autodidata. Ele prefere um estilo de futebol com uma abordagem muito limitada, um estilo completamente diferente do de Simeone, por exemplo. Um estilo muito ofensivo, com muita posse de bola, e ele frequentemente tem dificuldades para adaptá-lo aos seus jogadores. Jardim é mais adaptável, se adapta mais aos seus jogadores, o que força os atletas a se adaptarem ao seu estilo de jogo. Essa é a principal diferença — explicou Boto ao jornal AS.

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O dirigente fez questão de ressaltar que ambas as metodologias são vitoriosas e colocam os dois profissionais em patamares de elite:

— Ambos são ótimos treinadores. Jardim já está numa fase da carreira em que treinou vários clubes e ganhou a liga com o Monaco, onde Filipe está agora. E Filipe está em ascensão. Um é mais adaptável e o outro é mais fiel à sua filosofia de futebol.

Leonardo Jardim é elogiado por José Boto por sua capacidade de adaptar seu estilo de jogo ao elenco disponível (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

"No caminho certo para o topo do mundo"

A escolha de Filipe Luís em trocar o futebol brasileiro pela liga francesa foi vista por Boto como um movimento estratégico ideal para sua consolidação profissional no mercado da bola internacional.

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Segundo o dirigente, a chegada ao Monaco permite ao jovem treinador evoluir sem a pressão sufocante dos superclubes do continente europeu, preparando-o para dar saltos ainda maiores na carreira.

— Acho que sim (vejo Filipe liderando um gigante). Filipe deu um passo importante ao se juntar a uma liga importante, como a francesa, em um clube que não tem a pressão dos grandes clubes. Isso lhe dará tempo para se adaptar ao futebol europeu e ao mais alto nível. E tenho certeza de que, por ser sua segunda temporada como treinador profissional, ele está no caminho certo para chegar ao topo do mundo do futebol na Europa — concluiu Boto ao veículo espanhol.

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