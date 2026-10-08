Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

José Boto compara Filipe Luís a Leo Jardim: 'Muito limitado'

Dirigente analisa perfis táticos e projeta ex-técnico do Flamengo no topo do futebol europeu

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 11:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Leonardo Jardim e Filipe Luís, antecessor e sucessor no cargo de técnico do Flamengo
Em entrevista ao jornal AS, José Boto analisou as filosofias de trabalho de Filipe Luís e Leonardo Jardim (Fotos: Maxi Franzoi / AGIF / Folhapress e Anderson Lira/ Código 19 / Folhapress)

Em entrevista concedida ao jornal espanhol AS, o dirigente do Flamengo, José Boto, ofereceu uma rica análise sobre o perfil tático e as filosofias de trabalho de dois treinadores de renome no cenário internacional: Leonardo Jardim e Filipe Luís. Ao traçar um paralelo entre os comandantes, o dirigente detalhou as diferenças de abordagem entre eles e cravou um futuro brilhante para o brasileiro no futebol europeu.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A comparação ganha um tempero especial pelo contexto: Filipe Luís assumiu o comando técnico do Monaco, clube onde Leonardo Jardim fez história ao conquistar o título da liga francesa anos atrás.

continua após a publicidade
Filipe Luís, técnico do Monaco, líder da League 1
No comando do Monaco, Filipe Luís busca afirmação no futebol europeu após ser multicampeão pelo Flamengo (Foto: Sebastien Bozon / AFP)

Filosofia autoral x capacidade de adaptação

Ao dissecá-los, Boto definiu Filipe Luís como um técnico autodidata e convicto de suas ideias, enquanto Jardim se destaca pela flexibilidade de ajustar o modelo de jogo às peças que tem em mãos.

— É uma diferença que já discuti várias vezes. Filipe é um treinador mais autodidata. Ele prefere um estilo de futebol com uma abordagem muito limitada, um estilo completamente diferente do de Simeone, por exemplo. Um estilo muito ofensivo, com muita posse de bola, e ele frequentemente tem dificuldades para adaptá-lo aos seus jogadores. Jardim é mais adaptável, se adapta mais aos seus jogadores, o que força os atletas a se adaptarem ao seu estilo de jogo. Essa é a principal diferença — explicou Boto ao jornal AS.

continua após a publicidade

O dirigente fez questão de ressaltar que ambas as metodologias são vitoriosas e colocam os dois profissionais em patamares de elite:

— Ambos são ótimos treinadores. Jardim já está numa fase da carreira em que treinou vários clubes e ganhou a liga com o Monaco, onde Filipe está agora. E Filipe está em ascensão. Um é mais adaptável e o outro é mais fiel à sua filosofia de futebol.

Leonardo Jardim durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Leonardo Jardim é elogiado por José Boto por sua capacidade de adaptar seu estilo de jogo ao elenco disponível (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

"No caminho certo para o topo do mundo"

A escolha de Filipe Luís em trocar o futebol brasileiro pela liga francesa foi vista por Boto como um movimento estratégico ideal para sua consolidação profissional no mercado da bola internacional.

continua após a publicidade

Segundo o dirigente, a chegada ao Monaco permite ao jovem treinador evoluir sem a pressão sufocante dos superclubes do continente europeu, preparando-o para dar saltos ainda maiores na carreira.

— Acho que sim (vejo Filipe liderando um gigante). Filipe deu um passo importante ao se juntar a uma liga importante, como a francesa, em um clube que não tem a pressão dos grandes clubes. Isso lhe dará tempo para se adaptar ao futebol europeu e ao mais alto nível. E tenho certeza de que, por ser sua segunda temporada como treinador profissional, ele está no caminho certo para chegar ao topo do mundo do futebol na Europa — concluiu Boto ao veículo espanhol.

continua após a publicidade
José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico
Em entrevista ao jornal AS, José Boto analisou as filosofias de trabalho de Filipe Luís e Leonardo Jardim (Foto: Rebeca Schumacker / Ofotográfico / Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores durante Flamengo x Bragantino

Flamengo

Boto garante meia no Flamengo e faz alerta sobre gringos

Há 33 minutos
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Futebol Nacional

Adversários no Brasileirão, Santos e Flamengo lideram crescimento nas redes sociais em 2026

Há 1 hora
Santos-X-Flamengo-2011-Neyma

Futebol Nacional

Santos x Flamengo: 15 anos depois, por onde andam os atletas do 5×4?

Há 3 horas
Leonardo Jardim com casaco marrom do Flamengo

Flamengo

Flamengo busca manter embalo e aposta em novas referências para bater o Santos

Há 4 horas
Gabigol - Flamengo

Flamengo

A Vila dos reencontros: Flamengo encara Santos cercado de velhos conhecidos

Há 5 horas
Neymar correndo em treino do Santos

Fora de Campo

Possível retorno de Neymar contra o Flamengo agita torcedores: 'Óbvio'

Há 15 horas
Mais LANCE!
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, gesticula durante duelo com o Remo no Mangueirão

Flamengo tem desfalques importantes para enfrentar o Santos; veja a provável escalação

Brasileirão Série A 2026 - Santos x Flamengo

Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Bruno Heniruqe é abraçado ao marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians

Flamengo tem bons números após Data Fifa, mas carrega alerta

Troféu do Brasileirão Série A

Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Possível camisa do Flamengo para o duelo contra o Santos

Flamengo estuda levar protesto contra MP das bets na camisa contra o Santos

O presidente do Flamengo, BAP, durante entrevista ao Mengo Cast em que alertou para o impacto da Medida Provisória das bets nas contas do clube

Flamengo rebate MP após recomendação para liberar Maracanã ao Vasco

Bruno Henrique, atacante do Flamengo

Flamengo retoma o Brasileirão com estatística a favor do título

Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Fla e Santos: melhor do Brasil x melhor do returno

Erick Pulgar em ação pelo Flamengo

Gringos BR: Erick Pulgar, o 'pitbull' que conquistou o Flamengo

Samuel Lino celebra um de seus gols nos 4 a 0 do Brasil sobre a Índia

Pedro e Samuel Lino se reapresentam ao Flamengo nesta terça; veja cronograma

Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Carlos Alberto durante jogo pelo Botafoto

Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco

Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes