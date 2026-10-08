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Jardim define substituto de Arrascaeta para Santos x Flamengo; veja escalação

Rubro-Negro encara o Peixe na noite desta quinta-feira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 18:31
Atualizado há 0 minutos
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Gol perdido por Pedro em Flamengo x Corinthians incomodou Felipe Melo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Pedro durante partida do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Santos na noite desta quinta-feira (8), pela 29ª rodada do Brasileirão. Para a partida na Vila Belmiro, que marca o retorno do Rubro-Negro após o término da Data Fifa, o treinador escalou a equipe com Paquetá centralizado, no lugar de Arrascaeta.

Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar o Santos conta com: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

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Desfalques no Flamengo

Arrascaeta segue em recuperação da cirurgia realizada para corrigir uma fratura no punho esquerdo, ocasionada em amistoso do Uruguai, e não foi para o jogo. Outro jogador que não está à disposição é Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube.

Arrascaeta com tipoia
Arrascaeta é desfalque no Flamengo (Foto: Seleção do Uruguai/@Uruguay)

Evertton Araújo também continua fora. O volante já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia, mas ainda não está disponível para retornar aos jogos. Léo Ortiz, por sua vez, foi liberado pelo Flamengo para tratar de assuntos pessoais no Rio de Janeiro e também não estará com a delegação para o confronto com o Santos.

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Varela é outro jogador que também não fica à disposição. O uruguaio desembarcou no Rio de Janeiro na quarta-feira, após defender a seleção do Uruguai na última Data Fifa.

✅ FICHA TÉCNICA

Santos 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 29ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de outubro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
👁️ Onde assistir: Premiere

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Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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