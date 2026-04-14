Flamengo vive expectativa por retorno de lesionado diante do Independiente Medellín
Rubro-Negro entra em campo na próxima quinta-feira (16), pela segunda rodada da fase de grupos
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo se prepara o duelo com o Independiente Medellín-COL e pode ter novidade para o jogo válido pela segunda rodada da Libertadores. Everton Cebolinha evoluiu na recuperação da fratura da costela, e a tendência é que esteja à disposição para o duelo no Maracanã, conforme apurou o Lance!.
Não é Pedro: torcida pede jogador do Flamengo na Copa do Mundo após Fla-Flu
Fora de Campo
Europeus reagem a Samuel Lino no Flamengo: ‘Dos maiores feitos’
Fora de Campo
Praia Clube bate Sesc Flamengo e sai na frente na semifinal da Superliga Feminina
Vôlei
+ Samuel Lino cresce de produção e ganha importância no Flamengo
+ Filipe Luís relembra trabalho no Flamengo: 'Quase fui embora chorando'
O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta terça-feira (14) no CT Ninho do Urubu, após folga na segunda (13). A imprensa teve acesso aos primeiros 30 minutos de treino, nos quais os atletas fizeram trabalho de aquecimento.
Dos jogadores que ficaram fora da vitória sobre o Fluminense no domingo (12), Jorginho e Erick Pulgar seguem no departamento médico e não foram a campo. Por outro lado, Everton Cebolinha e Saúl Ñíguez - assim como na última semana - treinaram com o grupo.
O ponta-esquerda tem mais chances de estar à disposição contra o Independiente Medellín. Fora desde a derrota para o Red Bull Bragantino no último dia 2, quando fraturou a costela, Cebolinha está recuperado e passou bem pela transição.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Por sua vez, Saúl tem possibilidades mais remotas de voltar aos gramados. O espanhol, que passou por cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro, também está recuperado, mas a avaliação interna é de que ele precisa de mais tempo para recuperar o ritmo. A decisão, contudo, é de Leonardo Jardim e da comissão técnica.
O Flamengo tem mais uma missão pela frente na próxima quinta-feira (16). A equipe volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia. O jogo no Maracanã é válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias