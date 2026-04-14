Flamengo vive expectativa por retorno de lesionado diante do Independiente Medellín

O Flamengo se prepara o duelo com o Independiente Medellín-COL e pode ter novidade para o jogo válido pela segunda rodada da Libertadores. Everton Cebolinha evoluiu na recuperação da fratura da costela, e a tendência é que esteja à disposição para o duelo no Maracanã, conforme apurou o Lance!.

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O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta terça-feira (14) no CT Ninho do Urubu, após folga na segunda (13). A imprensa teve acesso aos primeiros 30 minutos de treino, nos quais os atletas fizeram trabalho de aquecimento.

Dos jogadores que ficaram fora da vitória sobre o Fluminense no domingo (12), Jorginho e Erick Pulgar seguem no departamento médico e não foram a campo. Por outro lado, Everton Cebolinha e Saúl Ñíguez - assim como na última semana - treinaram com o grupo.

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O ponta-esquerda tem mais chances de estar à disposição contra o Independiente Medellín. Fora desde a derrota para o Red Bull Bragantino no último dia 2, quando fraturou a costela, Cebolinha está recuperado e passou bem pela transição.

Everton Cebolinha em treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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Por sua vez, Saúl tem possibilidades mais remotas de voltar aos gramados. O espanhol, que passou por cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro, também está recuperado, mas a avaliação interna é de que ele precisa de mais tempo para recuperar o ritmo. A decisão, contudo, é de Leonardo Jardim e da comissão técnica.

O Flamengo tem mais uma missão pela frente na próxima quinta-feira (16). A equipe volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia. O jogo no Maracanã é válido pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.